Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 13.10.2024 (обновлено: 13:41 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 13.10.2024
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:34
2024-10-13T13:41
в мире
оон
биньямин нетаньяху
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
антониу гутерреш
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности."Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно" - заявил Нетаньяху в видеообращении.
https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_9bee8fb53bc7681b4f6c01ee7b305603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, антониу гутерреш, израиль, ливан
В мире, ООН, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Антониу Гутерреш, Израиль, Ливан
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана

Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев из Ливана для их безопасности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности.
"Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно" - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ
12 октября, 17:54
 
В миреООНБиньямин НетаньяхуХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Антониу ГутеррешИзраильЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала