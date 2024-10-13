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Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 13.10.2024
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:34
2024-10-13T13:34
2024-10-13T13:41
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности."Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно" - заявил Нетаньяху в видеообращении.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, антониу гутерреш, израиль, ливан
В мире, ООН, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Антониу Гутерреш, Израиль, Ливан
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев из Ливана для их безопасности