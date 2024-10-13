https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана

Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана - РИА Новости, 13.10.2024

Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:34

2024-10-13T13:34

2024-10-13T13:41

в мире

оон

биньямин нетаньяху

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

антониу гутерреш

израиль

ливан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130502_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_01547651ed27b0422bc21b6d4738193e.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша вывести миротворческие силы из зоны боевых действий в южном Ливане для их же безопасности."Я хочу обратиться непосредственно к генеральному секретарю ООН: настало время вывести ВСООНЛ (миротворцы временных сил ООН в Ливане) из опорных пунктов "Хезболлах" и районов боевых действий... уведите силы ВСООНЛ от опасности. Это нужно сделать прямо сейчас, немедленно" - заявил Нетаньяху в видеообращении.

https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, биньямин нетаньяху, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, антониу гутерреш, израиль, ливан