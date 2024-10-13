https://ria.ru/20241013/obstrel-1977846434.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 13.10.2024

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:27

2024-10-13T17:27

2024-10-13T17:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 16.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством. Также, по информации представительства, в 8.40 и 13.15 Горловку обстреляли шестью "натовскими" снарядами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240604/obstrely-1950297356.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол, происшествия