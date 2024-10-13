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Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 13.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/obstrel-1977846434.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 13.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:27
2024-10-13T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 16.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством. Также, по информации представительства, в 8.40 и 13.15 Горловку обстреляли шестью "натовскими" снарядами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами, в том числе кассетными

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 16.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством.
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Также, по информации представительства, в 8.40 и 13.15 Горловку обстреляли шестью "натовскими" снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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