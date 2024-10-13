Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами, в том числе кассетными
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку 12 снарядами натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.35 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный).... 16.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством.
Также, по информации представительства, в 8.40 и 13.15 Горловку обстреляли шестью "натовскими" снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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