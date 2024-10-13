https://ria.ru/20241013/obstrel-1977839500.html

Украинские войска применили ракеты со шрапнелью при обстреле Дебальцево

Украинские войска применили ракеты со шрапнелью при обстреле Дебальцево - РИА Новости, 13.10.2024

Украинские войска применили ракеты со шрапнелью при обстреле Дебальцево

Украинские войска в субботу применили ракеты со шрапнелью при обстреле из РСЗО HIMARS Дебальцево в ДНР, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:04

2024-10-13T16:04

2024-10-13T16:04

в мире

дебальцево

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в субботу применили ракеты со шрапнелью при обстреле из РСЗО HIMARS Дебальцево в ДНР, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "На месте происшествия были обнаружены соответствующие осколки, обстрел велся, предположительно, из РСЗО HIMARS, ракета М-30А1 (шрапнельная), есть данные о пострадавших", - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Местная жительница Ирина рассказала, как видела летевшую ракету, при взрыве она быстро вбежала вместе с членами семьи в дом, это сохранило им жизни, однако во дворе погибла собака, сам дом получил значительные повреждения. Кроме того, асфальт и рядом припаркованный автомобиль сильно посечены осколками. "Дети играли на улице, я была в доме, услышала громкий хлопок, выскочила сразу за детьми, не успели мы зайти в дом, как еще два взрыва (раздались - ред.), младший ребенок кричал: "мама, я не хочу умирать", - рассказала еще одна очевидица случившегося, Анна - мать двоих детей, один из которых, 12-летний мальчик, получил касательное ранение ноги. Кроме того, по словам другой местной жительницы, в соседнем доме в результате второго взрыва от полученных ран скончалась 74-летняя женщина. Всего, по данным СЦКК, при обстреле Дебальцево пострадали восемь человек, в том числе двое детей, еще один человек погиб.

https://ria.ru/20241010/svo-1977372075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дебальцево, донецкая народная республика, сцкк