https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977805670.html

После обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани возбудили дело

После обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани возбудили дело - РИА Новости, 13.10.2024

После обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани возбудили дело

Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в связи с обрушением межэтажного перекрытия в психоневрологическом интернате на Кубани, сообщили в краевом... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:26

2024-10-13T09:26

2024-10-13T10:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в связи с обрушением межэтажного перекрытия в психоневрологическом интернате на Кубани, сообщили в краевом СУСК.Ранее в воскресенье в краевом ГУМЧС информировали об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, под завалом было обнаружено тело женщины, эвакуировано 206 человек."По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Погибшей женщиной оказалась санитарка.По данному факту прокуратурой Кореновского района организована проверка, ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль, сообщили, в свою очередь, в ведомстве.

https://ria.ru/20241012/rabochiy-1977772691.html

https://ria.ru/20241013/pozhar-1977805314.html

краснодарский край

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край