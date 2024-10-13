После обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани возбудили дело
СК возбудил дело после обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате
Сотрудник СК на месте обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате
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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в связи с обрушением межэтажного перекрытия в психоневрологическом интернате на Кубани, сообщили в краевом СУСК.
Ранее в воскресенье в краевом ГУМЧС информировали об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, под завалом было обнаружено тело женщины, эвакуировано 206 человек.
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"По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Погибшей женщиной оказалась санитарка.
По данному факту прокуратурой Кореновского района организована проверка, ход и результаты ремонтно-восстановительных работ поставлены на контроль, сообщили, в свою очередь, в ведомстве.