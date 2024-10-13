https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html

В Раде назвали причину облав военкомов на Украине

В Раде назвали причину облав военкомов на Украине - РИА Новости, 14.10.2024

В Раде назвали причину облав военкомов на Украине

Облавы сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях на Украине связаны с приказом офиса Владимира Зеленского "забирать всех", считает выехавший из... РИА Новости, 14.10.2024

2024-10-13T19:32

2024-10-13T19:32

2024-10-14T00:19

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Облавы сотрудников военкоматов в развлекательных заведениях на Украине связаны с приказом офиса Владимира Зеленского "забирать всех", считает выехавший из страны депутат Верховной рады Артём Дмитрук. "Раскладка по рейдам ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.). Офис президента дал чёткий приказ действовать максимально эффективно. Забирать всех. Корочки, удостоверение, отсрочки, инвалидности не работают, забирать всех в ТЦК, там уже разбираться", - написал Дмитрук в своём Telegram-канале. По его словам, особое внимание к тем, кто пишет или говорит "о происходящих событиях в соцсетях". "С ними сказали решать жёстко. Не церемониться. Чтобы не успели убежать за границу или после ещё говорить, что их задерживали и т.д. Чтобы не было продолжения историй и не разгоняли волнения в обществе. Кто имеет возможность, останьтесь дома, не ходите в спортзалы и другие общественные места. Обсуждают вопрос поквартирных обходов… Пока будут пробовать (начать) с гостиниц", - добавил Дмитрук. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел её лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241006/oblava-1976583496.html

https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире