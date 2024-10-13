Во Франции рассказали, как Медведев "разгромил" страны НАТО
Французский политик Филиппо назвал пост Медведева ударом по НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев нанес сокрушительный удар по НАТО, открыв западным политикам глаза на то, что происходит у них под носом, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
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"Медведев только что разгромил страны НАТО, обрушив на них абсолютную правду" — написал он.
Так политик отреагировал на публикацию Медведева в Telegram-канале, в которой тот заявил, что у западных государств нет денег на нужды собственных стран, но есть средства "на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта".
Филиппо также призвал прекратить поставлять Украине оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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