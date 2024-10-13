https://ria.ru/20241013/nasilie-1977801900.html
Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии
Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии - РИА Новости, 13.10.2024
Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии
Экс-помощница популярного американского рэпера Канье Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:23
2024-10-13T08:23
2024-10-13T08:23
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-помощница популярного американского рэпера Канье Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы. "Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом... Лорен Пишотта, которая работала в качестве персональной ассистентки рэпера в период с 2021 по 2022 год, годами позже сообщила о том, что Уэст "домогался" до нее и ее бывшего музыкального клиента, пригласив их на вечеринку в музыкальную студию, которую Уэст и Комбс организовали вместе", - говорится в публикации. Согласно судебным документам, Пишотта утверждает, что на вечеринке после всего нескольких глотков из бокала она почувствовала себя дезориентированной в пространстве и впала в измененное состояние сознания, а на следующий день не смогла вспомнить ничего из того, что происходило с ней ночью. По ее словам, незадолго до того, как уволить девушку, рэпер признался, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков. Отмечается, что в отношении Комбса никаких обвинений не предъявлено. Ранее стало известно о том, что Diddy остается по решению апелляционного суда в США под стражей по обвинениям его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.
https://ria.ru/20240701/uest-1956568539.html
https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, канье уэст, в мире
Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии
Экс-помощница Канье Уэста обвинила рэпера в насилии на вечеринке с Diddy
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Экс-помощница популярного американского рэпера Канье Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy, сообщает газета New York Post
со ссылкой на судебные документы.
"Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом... Лорен Пишотта, которая работала в качестве персональной ассистентки рэпера в период с 2021 по 2022 год, годами позже сообщила о том, что Уэст "домогался" до нее и ее бывшего музыкального клиента, пригласив их на вечеринку в музыкальную студию, которую Уэст и Комбс организовали вместе", - говорится в публикации.
Согласно судебным документам, Пишотта утверждает, что на вечеринке после всего нескольких глотков из бокала она почувствовала себя дезориентированной в пространстве и впала в измененное состояние сознания, а на следующий день не смогла вспомнить ничего из того, что происходило с ней ночью. По ее словам, незадолго до того, как уволить девушку, рэпер признался, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков.
Отмечается, что в отношении Комбса никаких обвинений не предъявлено.
Ранее стало известно о том, что Diddy остается по решению апелляционного суда в США
под стражей по обвинениям его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.