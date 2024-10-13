https://ria.ru/20241013/nasilie-1977801900.html

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии - РИА Новости, 13.10.2024

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии

Экс-помощница популярного американского рэпера Канье Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:23

2024-10-13T08:23

2024-10-13T08:23

сша

канье уэст

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экс-помощница популярного американского рэпера Канье Уэста обвинила артиста в том, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении нее на совместной вечеринке со скандальным рэп-исполнителем Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом Diddy, сообщает газета New York Post со ссылкой на судебные документы. "Канье Уэст был обвинен в том, что он подмешал наркотики и совершил сексуальное насилие в отношении своей бывшей ассистентки и звезды OnlyFans на вечеринке с Шоном Diddy Комбсом... Лорен Пишотта, которая работала в качестве персональной ассистентки рэпера в период с 2021 по 2022 год, годами позже сообщила о том, что Уэст "домогался" до нее и ее бывшего музыкального клиента, пригласив их на вечеринку в музыкальную студию, которую Уэст и Комбс организовали вместе", - говорится в публикации. Согласно судебным документам, Пишотта утверждает, что на вечеринке после всего нескольких глотков из бокала она почувствовала себя дезориентированной в пространстве и впала в измененное состояние сознания, а на следующий день не смогла вспомнить ничего из того, что происходило с ней ночью. По ее словам, незадолго до того, как уволить девушку, рэпер признался, что у них был сексуальный контакт, когда она была под действием наркотиков. Отмечается, что в отношении Комбса никаких обвинений не предъявлено. Ранее стало известно о том, что Diddy остается по решению апелляционного суда в США под стражей по обвинениям его в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, организации преступной деятельности и организации проституции.

https://ria.ru/20240701/uest-1956568539.html

https://ria.ru/20241001/kombs-1975833336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, канье уэст, в мире