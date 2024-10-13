https://ria.ru/20241013/nalchik-1977821612.html

В Нальчике почтили память жертв нападения боевиков в 2005 году

В Нальчике почтили память жертв нападения боевиков в 2005 году - РИА Новости, 13.10.2024

В Нальчике почтили память жертв нападения боевиков в 2005 году

Жители Кабардино-Балкарии в воскресенье вспоминают сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан, погибших 19 лет назад во время нападения боевиков на РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:37

2024-10-13T12:37

2024-10-13T12:37

общество

нальчик

казбек коков

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НАЛЬЧИК, 13 окт – РИА Новости. Жители Кабардино-Балкарии в воскресенье вспоминают сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан, погибших 19 лет назад во время нападения боевиков на Нальчик, траурный митинг прошел в столице республике, передает корреспондент РИА Новости. В результате нападения боевиков на Нальчик 13-14 октября 2005 года погибли 12 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, были ликвидированы 95 нападавших. В 2008 году 13 октября было объявлено днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. В декабре 2014 года пятеро подсудимых по уголовному делу о вооруженном нападении боевиков на Нальчик были приговорены к пожизненному лишению свободы, а остальные 52 человека получили до 23 лет колонии. В воскресенье в Сквере милиции в Нальчике у памятника правоохранителям, погибшим при исполнении служебного долга, прошел траурный митинг и церемония возложения цветов. Память погибших 19 лет назад силовиков почтили минутой молчания руководители региона, представители правоохранительных органов, общественных организаций, родные и близкие. "Жители республики безмерно благодарны вам, присутствующим здесь отцам и матерям погибших сотрудников правоохранительных органов за воспитание достойных сыновей. Преданностью присяги и служебного долга, ценой собственной жизни они шагнули в бессмертие и навечно вписались свои имена в историю Кабардино-Балкарии и в историю нашего отечества. Вечная им память", - сказал и.о вице-премьера правительства региона Залим Кашироков В канун дня памяти к жителям Кабардино-Балкарии обратился глава региона Казбек Коков, назвавший 13 октября 2005 года одной из самых трагических дат в истории республики. "Терроризму не может быть оправдания. Победа над ним зависит от каждого из нас. Сегодня все мы должны глубоко осознавать жизненную необходимость решительного противостояния этому коварному врагу, глубокую значимость выдвинутой нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным задачи по сохранению и укреплению наших традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей", - заявил он. Коков также выразил уверенность, что все, кому дорого будущее Кабардино-Балкарии, объединив усилия, сумеют "поставить надежный заслон проникновению в нашу жизнь этого зла, достойно ответить на вызовы и угрозы, обеспечить мирное поступательное развитие родной республики". Памятные мероприятия в воскресенье проходят во всех городах и районах региона.

https://ria.ru/20240412/boeviki-1939537075.html

https://ria.ru/20240411/kbr-1939293987.html

https://ria.ru/20240923/ekstremizm-1974190941.html

нальчик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, нальчик, казбек коков