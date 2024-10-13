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Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года
Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 14.10.2024
Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года
Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-13T12:49
2024-10-13T12:49
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в столице с начала года. Это сопоставимо с длиной нескольких улиц. Работы прошли по 117 адресам. Во время ремонта специалисты АО "МОСГАЗ" устанавливают байпас - запасной маршрут для газа, что позволяет избежать ограничений в газоснабжении потребителей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения степени износа и принятия решения о необходимости ремонта применяется четырехуровневая система диагностики фасадных газопроводов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы