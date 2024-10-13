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Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 14.10.2024
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12:49 13.10.2024 (обновлено: 17:14 14.10.2024)
https://ria.ru/20241013/moskva-1977996108.html
Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года
Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года - РИА Новости, 14.10.2024
Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года
Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.10.2024
2024-10-13T12:49
2024-10-14T17:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в столице с начала года. Это сопоставимо с длиной нескольких улиц. Работы прошли по 117 адресам. Во время ремонта специалисты АО "МОСГАЗ" устанавливают байпас - запасной маршрут для газа, что позволяет избежать ограничений в газоснабжении потребителей", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для определения степени износа и принятия решения о необходимости ремонта применяется четырехуровневая система диагностики фасадных газопроводов.
https://ria.ru/20241014/moskva-1977946055.html
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москва, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

Более 11,8 км фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в Москве с начала 2024 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 11,8 километра фасадных газопроводов отремонтировали в столице с начала года. Это сопоставимо с длиной нескольких улиц. Работы прошли по 117 адресам. Во время ремонта специалисты АО "МОСГАЗ" устанавливают байпас - запасной маршрут для газа, что позволяет избежать ограничений в газоснабжении потребителей", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для определения степени износа и принятия решения о необходимости ремонта применяется четырехуровневая система диагностики фасадных газопроводов.
Москва - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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