https://ria.ru/20241013/moskva-1977813445.html
Москва направит 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта
Москва направит 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта - РИА Новости, 13.10.2024
Москва направит 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта
Больше 88 миллиардов рублей направят из бюджета Москвы в 2025 году на обновление городского транспорта, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:49
2024-10-13T10:49
2024-10-13T10:49
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Больше 88 миллиардов рублей направят из бюджета Москвы в 2025 году на обновление городского транспорта, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу правительство Москвы одобрило проект городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. "Москва продолжит обновление городского транспорта. На эти цели в 2025 году планируем направить из бюджета больше 88 миллиардов рублей. В частности, будет проводиться замена подвижного состава Замоскворецкой линии на поезда "Москва-2024" и "Москва-2026". Заложили бюджет на закупку вагонов метро для строящихся линий и поездов Московских центральных диаметров", - написал Собянин. Он отметил, что также увеличится доля электробусов в парке наземного транспорта. По их числу Москва уже сегодня занимает первое место в Европе - сейчас в столице больше 2 тысяч автобусов на электрической тяге.
https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html
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городское хозяйство москвы, москва, европа, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Европа, Сергей Собянин
Москва направит 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта
На обновление транспорта в Москве в 2025 году направят 88 миллиардов рублей