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В Москве в понедельник ожидается снег - РИА Новости, 13.10.2024
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08:56 13.10.2024 (обновлено: 09:23 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/moskva-1977803165.html
В Москве в понедельник ожидается снег
В Москве в понедельник ожидается снег - РИА Новости, 13.10.2024
В Москве в понедельник ожидается снег
Кратковременное формирование снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров ожидается в Москве в понедельник, он будет быстро таять, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:56
2024-10-13T09:23
москва
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кратковременное формирование снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров ожидается в Москве в понедельник, он будет быстро таять, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября", - рассказал Тишковец."До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам плюс 1 - плюс 6, днем плюс 3 - плюс 8 градусов. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков", - заявил синоптик."Во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится – к следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам 0 - плюс 5, днем потеплеет до плюс 7 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от минус 2 до плюс 2 градусов. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений. Показания барометров будут стремительно падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20241011/pogoda-1977503636.html
https://ria.ru/20241011/sneg-1977544232.html
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москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье)
Москва, Общество, Евгений Тишковец, Московская область (Подмосковье)
В Москве в понедельник ожидается снег

В Москве в понедельник ожидают кратковременное формирование снежного покрова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кратковременное формирование снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров ожидается в Москве в понедельник, он будет быстро таять, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября", - рассказал Тишковец.
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"До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам плюс 1 - плюс 6, днем плюс 3 - плюс 8 градусов. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков", - заявил синоптик.
"Во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится – к следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам 0 - плюс 5, днем потеплеет до плюс 7 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от минус 2 до плюс 2 градусов. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений. Показания барометров будут стремительно падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.
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