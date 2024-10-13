https://ria.ru/20241013/moskva-1977803165.html

В Москве в понедельник ожидается снег

В Москве в понедельник ожидается снег - РИА Новости, 13.10.2024

В Москве в понедельник ожидается снег

Кратковременное формирование снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров ожидается в Москве в понедельник, он будет быстро таять, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:56

2024-10-13T08:56

2024-10-13T09:23

москва

общество

евгений тишковец

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944322356_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_fdb50f813f9d19f14ac6604cb038fbec.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Кратковременное формирование снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров ожидается в Москве в понедельник, он будет быстро таять, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 - 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 - плюс 5, в Подмосковье плюс 1 - плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября", - рассказал Тишковец."До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам плюс 1 - плюс 6, днем плюс 3 - плюс 8 градусов. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков", - заявил синоптик."Во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится – к следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам 0 - плюс 5, днем потеплеет до плюс 7 - плюс 12 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от минус 2 до плюс 2 градусов. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений. Показания барометров будут стремительно падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20241011/pogoda-1977503636.html

https://ria.ru/20241011/sneg-1977544232.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, общество, евгений тишковец, московская область (подмосковье)