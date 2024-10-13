https://ria.ru/20241013/moldaviya-1977800136.html

Эксперт рассказал о плане "Б" властей Молдавии на случай поражения Санду

Эксперт рассказал о плане "Б" властей Молдавии на случай поражения Санду - РИА Новости, 13.10.2024

Эксперт рассказал о плане "Б" властей Молдавии на случай поражения Санду

Власти Молдавии оказывают давление на представителей оппозиции и заводят против них уголовные дела, чтобы позже воспользоваться этим как предлогом для отмены... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:28

2024-10-13T07:28

2024-10-13T07:28

молдавия

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КИШИНЕВ, 13 окт - РИА Новости. Власти Молдавии оказывают давление на представителей оппозиции и заводят против них уголовные дела, чтобы позже воспользоваться этим как предлогом для отмены итогов выборов президента, если Майя Санду проиграет, заявил РИА Новости политический аналитик Борис Шаповалов. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут ровно через неделю - 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь. "На оппозицию оказывается колоссальное давление, идет попытка запугать оппозиционные силы, заставить их замолчать, прекратить какую-то активность. Все вопросы, связанные с так называемым сомнительным финансированием определенных политических партий и кандидатов, уголовные дела против оппозиции послужат обоснованием для ЦИК и Конституционного суда для отмены результатов выборов, если победит оппозиционный кандидат, а не Майя Санду. Можно будет сказать, что избиратели были подкуплены, итоги фальсифицированы, поэтому надо провести новые выборы", - заявил Шаповалов. По его словам, власти используют любые способы, чтобы избавиться от конкуренции - запрещают политические партии, угрожают кандидатам снятием с выборов, к членам партий и активистам применяются меры уголовного и судебного преследования, обыски и аресты. Эксперт подчеркнул, что международные структуры закрывают глаза на подобные нарушения со стороны властей, поскольку руководство Молдавии выполняет волю ЕС. Шаповалов с уверенностью в 95% заявил, что в последнюю предвыборную неделю несколько кандидатов могут быть исключены из избирательной гонки. "Ни дня избирательной кампании не проходит без нарушений, действующая власть использует мощный административный ресурс, все министры участвуют в избирательной кампании, сама президент не ушла с должности ради избирательной кампании. Самое главное - это зачищенное информационное поле, оппозиции негде выразить свою точку зрения, у нас закрыты десятки телеканалов, информационных ресурсов, Telegram-каналов, фактически действует цензура", - добавил политолог, подчеркнув, что избирательная кампания проходит в абсолютно неравных условиях для разных кандидатов. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну 3 октября сообщил, что в стране создана преступная группировка, которая якобы контролируется лидером блока "Победа" Иланом Шором. По данным следствия, только в сентябре в страну различными путями поступило 15 миллионов долларов, которые использовались для подкупа 130 тысяч избирателей. Полиция настаивает, что подобным путем сторонники Шора хотят привести к власти пророссийского кандидата. При этом официально представителей блока "Победа" среди кандидатов в президенты нет. Чернэуцяну также заявил, что полиция передаст в ЦИК данные, которые могут способствовать снятию с электоральной гонки минимум трех кандидатов. В Центризбиркоме сообщили, что получили от полиции только общие данные, на основании которых не могут быть приняты какие-либо ограничения в адрес того или иного кандидата. Помимо этого, представители разных кандидатов в президенты регулярно сообщают о конфискации рекламных листовок, также задерживаются агитаторы, которые общаются с избирателями.

https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977147009.html

https://ria.ru/20241004/moldaviya-1976336729.html

https://ria.ru/20241011/moldavija-1977669567.html

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молдавия, гагаузия, майя санду, илан шор, ион кику, евросоюз, наша партия, в мире