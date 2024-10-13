https://ria.ru/20241013/mishustin-1977808473.html
Российский АПК успешно решает задачи в условиях санкций, заявил Мишустин
Российский АПК успешно решает задачи в условиях санкций, заявил Мишустин - РИА Новости, 13.10.2024
Российский АПК успешно решает задачи в условиях санкций, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:37
2024-10-13T09:37
2024-10-13T09:46
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что в условиях санкционного давления АПК России успешно решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот значимый для страны праздник вы встречаете серьезными достижениями, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, самоотверженности и упорству", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что сегодня, "в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления", агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.По словам премьера, правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного АПК, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, реализации масштабных инвестиционных проектов. Продолжается цифровая трансформация отрасли, внедрение инноваций, биотехнологий и искусственного интеллекта. Ведется системная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей, созданию комфортных условий, улучшению качества жизни людей. Важным направлением является формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов."От всей души хочу поблагодарить сельских тружеников и работников перерабатывающей промышленности за нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле. Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и процветания", - резюмировал премьер-министр.
https://ria.ru/20241002/mishustin-1975891536.html
https://ria.ru/20241010/ris-1977390627.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Российский АПК успешно решает задачи в условиях санкций, заявил Мишустин
Мишустин: АПК успешно обеспечивает продбезопасность в условиях санкций
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что в условиях санкционного давления АПК России успешно решает стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот значимый для страны праздник вы встречаете серьезными достижениями, которые стали возможны благодаря вашему профессионализму, целеустремленности, самоотверженности и упорству", - говорится в телеграмме.
Мишустин
отметил, что сегодня, "в условиях глобальных перемен и нарастающего санкционного давления", агропромышленный комплекс России успешно решает поставленные президентом стратегические задачи обеспечения продовольственной безопасности, демонстрирует уверенные темпы роста, прочно удерживает лидирующие позиции на международном рынке, увеличивает экспорт, расширяет его географию и ассортимент.
По словам премьера, правительство уделяет приоритетное внимание развитию отечественного АПК, повышению его эффективности, модернизации материально-технической базы и производственных мощностей, реализации масштабных инвестиционных проектов. Продолжается цифровая трансформация отрасли, внедрение инноваций, биотехнологий и искусственного интеллекта. Ведется системная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры сельских территорий, коммунальных и инженерных сетей, созданию комфортных условий, улучшению качества жизни людей. Важным направлением является формирование кадрового, научного потенциала, подготовка и привлечение квалифицированных специалистов.
"От всей души хочу поблагодарить сельских тружеников и работников перерабатывающей промышленности за нелегкий ежедневный труд, преданность своему призванию, любовь к родной земле. Желаю вам дальнейших успехов, благополучия и процветания", - резюмировал премьер-министр.