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Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.10.2024
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23:40 13.10.2024 (обновлено: 23:56 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/miroshnik-1977865066.html
Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник
Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник - РИА Новости, 13.10.2024
Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник
Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник,... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:40
2024-10-13T23:56
в мире
израиль
сша
иран
джо байден
родион мирошник
мария захарова
министерство обороны сша
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение Вашингтона передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD. "Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт. После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю", - написал он в своем Telegram канале. "Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный", - указал Мирошник. По мнению Мирошника, "Зеленский ещё много чего нафантазирует о "стратегических американских партнерах", а вот действия все демонстрируют без слов". "Особенно украинцам, которые так верят в то, что США готовы на все ради победы и благополучия Украины", - добавил он. Ранее министерство обороны США сообщило, что по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977859749.html
https://ria.ru/20241013/siyyarto-1977798011.html
https://ria.ru/20241012/ugroza-1977717519.html
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сша
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в мире, израиль, сша, иран, джо байден, родион мирошник, мария захарова, министерство обороны сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, США, Иран, Джо Байден, Родион Мирошник, Мария Захарова, Министерство обороны США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник

Посол Мирошник: Израиль получит американскую систему ПВО, а Украина подождет

© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение Вашингтона передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.
"Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт. После отмены Рамштайна с Байденом, Зеленский получил ещё одну звонкую оплеуху. США в оперативном режиме приняли решение о выделении системы перехвата THAAD Израилю", - написал он в своем Telegram канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Реально провоцирует". В Киеве набросились на Зеленского
Вчера, 21:40
"Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный", - указал Мирошник.
По мнению Мирошника, "Зеленский ещё много чего нафантазирует о "стратегических американских партнерах", а вот действия все демонстрируют без слов".
"Особенно украинцам, которые так верят в то, что США готовы на все ради победы и благополучия Украины", - добавил он.
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Сийярто прокомментировал визит Зеленского на оружейный завод в США
Вчера, 06:15
Ранее министерство обороны США сообщило, что по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
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12 октября, 10:04
 
В миреИзраильСШАИранДжо БайденРодион МирошникМария ЗахароваМинистерство обороны СШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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