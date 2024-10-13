Зеленский получил еще одну звонкую оплеуху, заявил Мирошник
Посол Мирошник: Израиль получит американскую систему ПВО, а Украина подождет
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова Родион Мирошник
© Фото : Наталья Рачкова/Татьяна Данилова
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Израиль получит американскую систему ПВО, Украина - подождёт, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение Вашингтона передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.
"Все стоны и требования Зеленского о немедленной поставке ПВО Patriot Киеву остались без внятного ответа из Вашингтона, а вот Тель-Авиву ответ пришел крайне быстро, и ответ положительный", - указал Мирошник.
По мнению Мирошника, "Зеленский ещё много чего нафантазирует о "стратегических американских партнерах", а вот действия все демонстрируют без слов".
"Особенно украинцам, которые так верят в то, что США готовы на все ради победы и благополучия Украины", - добавил он.
Ранее министерство обороны США сообщило, что по распоряжению американского президента Джо Байдена направит в Израиль батарею ПВО THAAD вместе с американскими военными для её обслуживания и использования. В Пентагоне отметили, что решение стало следствием недавних ракетных атак на Израиль со стороны Ирана.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.