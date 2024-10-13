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Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 13.10.2024
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09:06 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/miny-1977804098.html
Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке
Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 13.10.2024
Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке
Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" на купянском участке фронта проделали проходы в минно-взрывных заграждениях... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:06
2024-10-13T09:06
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" на купянском участке фронта проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника для дальнейшего продвижения пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделали проходы в минно-взрывных заграждениях с помощью установки УР-77", - рассказали в оборонном ведомстве. По словам оператора установки, работе инженеров активно препятствуют БПЛА ВСУ, поэтому приходится всё делать вручную с соблюдением максимальной маскировки. Накануне в российском военном ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр.
https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html
https://ria.ru/20241013/ukraina-1977800333.html
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россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке

Саперы "Запада" проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Инженерных войск ВС РФ
Военнослужащие Инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие Инженерных войск ВС РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" на купянском участке фронта проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника для дальнейшего продвижения пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделали проходы в минно-взрывных заграждениях с помощью установки УР-77", - рассказали в оборонном ведомстве.
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По словам оператора установки, работе инженеров активно препятствуют БПЛА ВСУ, поэтому приходится всё делать вручную с соблюдением максимальной маскировки.
Накануне в российском военном ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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