https://ria.ru/20241013/miny-1977804098.html

Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке

Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке - РИА Новости, 13.10.2024

Саперы проделали проходы в минных ограждениях ВСУ на Купянском участке

Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" на купянском участке фронта проделали проходы в минно-взрывных заграждениях... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T09:06

2024-10-13T09:06

2024-10-13T09:06

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Инженеры отдельного инженерно-саперного батальона группировки войск "Запад" на купянском участке фронта проделали проходы в минно-взрывных заграждениях противника для дальнейшего продвижения пехоты, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона общевойсковой армии группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО проделали проходы в минно-взрывных заграждениях с помощью установки УР-77", - рассказали в оборонном ведомстве. По словам оператора установки, работе инженеров активно препятствуют БПЛА ВСУ, поэтому приходится всё делать вручную с соблюдением максимальной маскировки. Накануне в российском военном ведомстве сообщали, что подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка и Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр.

https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html

https://ria.ru/20241013/ukraina-1977800333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность