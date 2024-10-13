https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html

ВС России освободили Михайловку в ДНР

ВС России освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости, 13.10.2024

ВС России освободили Михайловку в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:04

2024-10-13T12:04

2024-10-13T13:40

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.Украинская армия потеряла:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность