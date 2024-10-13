https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
ВС России освободили Михайловку в ДНР
ВС России освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости, 13.10.2024
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:04
2024-10-13T12:04
2024-10-13T13:40
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.Украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила Михайловку в ДНР
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.
Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.
Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.
Украинская армия потеряла:
- до 460 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины HMMWV производства США и Kirpi турецкого производства;
- пять автомобилей;
- четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
- стомиллиметровую противотанковую пушку "Рапира".