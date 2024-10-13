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ВС России освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 13.10.2024 (обновлено: 13:40 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/mikhaylovka-1977818375.html
ВС России освободили Михайловку в ДНР
ВС России освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости, 13.10.2024
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:04
2024-10-13T13:40
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в ведомстве.Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.Украинская армия потеряла:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили Михайловку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила Михайловку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.

© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Михайловка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Михайловка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Михайловка в ДНР

Село Михайловка находится на Селидовском направлении, в двух километрах к востоку от Селидово. Его освобождение позволяет выйти непосредственно на Селидово с восточной стороны.

Также бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике семи бригад украинской армии в районах населенных пунктов Щербиновка, Иванополье, Селидово, Лысовка, Тарасовка, Николаевка, Димитров, Цукурино и Дзержинск в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, они отразили 11 контратак подразделений четырех бригад, штурмового полка, двух штурмовых батальонов ВСУ и бригады морской пехоты противника.
Украинская армия потеряла:
  • до 460 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины HMMWV производства США и Kirpi турецкого производства;
  • пять автомобилей;
  • четыре 122-миллиметровые гаубицы Д-30;
  • стомиллиметровую противотанковую пушку "Рапира".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
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Вчера, 10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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