https://ria.ru/20241013/medvedev-1977821422.html

Медведев высказался об инициативах Запада по России и Украине

Медведев высказался об инициативах Запада по России и Украине - РИА Новости, 13.10.2024

Медведев высказался об инициативах Запада по России и Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с насмешкой прокомментировал один из пунктов "плана победы" Украины, который заключается в "приглашении Киева в НАТО",... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:37

2024-10-13T12:37

2024-10-13T14:04

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с насмешкой прокомментировал один из пунктов "плана победы" Украины, который заключается в "приглашении Киева в НАТО", пообещав, что после этого события "труп Украины" вскоре выкинут на помойку. Владимир Зеленский ранее озвучил пункт президенту США Джо Байдену на встрече в Штатах. Как написал Медведев в своем телеграм-канале, "что будет дальше – нетрудно представить": Запад выбросит "труп" Украины "на помойку". Он в ироничной манере прокомментировал и другие политические события ушедшей недели. Так, Медведев предложил премьеру Великобритании Киру Стармеру дополнить его слова о том, что "Storm Shadow" не помогут Украине. "Надо было добавить: "Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 – фантом!" - написал зампред Совбеза. Прокомментировал он и заявления президента США Джо Байдена, который, как сообщили СМИ на этой неделе, призвал правительство Ирана "прекратить строить заговоры" против кандидата в президенты Дональда Трампа и бывших американских чиновников и пообещал, что США сочтут любую инициированную Ираном попытку покушения на экс-президента актом войны. По словам Медведева, "прямо на голове шапка горит". Также он в шутливой манере прокомментировал высказывания сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака, который призвал "повреждать автомобили российских дипломатов". На это Медведев заявил, что "ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнём бить финских дипломатов прямо в морду". Не оставил он без внимания и другие события в США и Европе. "Нет денег на последствия урагана "Милтон" во Флориде, нет денег на французских аграриев, нет денег для возрождения промышленности Германии. А на что есть?" - задался он вопросом. По его словам, "есть на содержание безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и на новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта".

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

https://ria.ru/20241013/evrosoyuz-1977808193.html

https://ria.ru/20241013/initsiativy-1977799464.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, иран, дмитрий медведев, джо байден, владимир зеленский, нато