https://ria.ru/20241013/makao-1977809392.html
Новым главой администрации Макао избран бывший судья Цэнь Хаохуэй
Новым главой администрации Макао избран бывший судья Цэнь Хаохуэй - РИА Новости, 13.10.2024
Новым главой администрации Макао избран бывший судья Цэнь Хаохуэй
Новым главой администрации специального административного района КНР Макао избран бывший председатель Высшего апелляционного суда Макао Цэнь Хаохуэй, сообщается РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T09:46
2024-10-13T09:46
2024-10-13T09:46
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Новым главой администрации специального административного района КНР Макао избран бывший председатель Высшего апелляционного суда Макао Цэнь Хаохуэй, сообщается в воскресенье на сайте администрации. "Господин Цэнь Хаохуэй был избран главой исполнительной власти специального административного района Макао", - говорится в заявлении. Отмечается, что он победил на выборах, набрав 394 голоса, что составляет 98,99% от общего числа голосов членов избирательной комиссии. Выборы состоялись в воскресенье и заняли чуть более полутора часов. Нынешний глава администрации Макао Хэ Ичэн ранее сообщил, что не будет переизбираться на второй срок из-за проблем со здоровьем. Цэнь Хаохуэй официально вступит в должность 20 декабря и станет первым главой администрации Макао, родившимся в материковом Китае, а также первым, свободно говорящим на португальском языке - одном из двух официальных языков Макао. Цэнь Хаохуэй родился в китайской южной провинции Гуандун в 1962 году, окончил юридический факультет Пекинского университета, учился в Коимбрском университете, в 1986 году переехал в Макао. В 1995 году он начал работать в прокуратуре Макао, а уже в 1999 году он был назначен на должность председателя Высшего апелляционного суда, которую занимал до августа 2024 года. Срок полномочий главы администрации Макао составляет пять лет, один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Бывшая португальская колония Макао была возвращена под китайское управление в 1999 году в рамках системы "одна страна - две системы". Регион стал специальным административным районом Китая, который, как и Гонконг, пользуется значительной автономией.
https://ria.ru/20240919/dopros-1973551005.html
https://ria.ru/20240422/voyna-1941413825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макао, китай, гуандун, пекинский университет
В мире, Макао, Китай, Гуандун, Пекинский университет
Новым главой администрации Макао избран бывший судья Цэнь Хаохуэй
Экс-глава апелляционного суда Макао Цэнь Хаохуэй возглавил администрацию Макао
ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости.
Новым главой администрации специального административного района КНР Макао избран бывший председатель Высшего апелляционного суда Макао Цэнь Хаохуэй, сообщается в воскресенье на сайте администрации
.
"Господин Цэнь Хаохуэй был избран главой исполнительной власти специального административного района Макао", - говорится в заявлении.
Отмечается, что он победил на выборах, набрав 394 голоса, что составляет 98,99% от общего числа голосов членов избирательной комиссии. Выборы состоялись в воскресенье и заняли чуть более полутора часов.
Нынешний глава администрации Макао Хэ Ичэн ранее сообщил, что не будет переизбираться на второй срок из-за проблем со здоровьем.
Цэнь Хаохуэй официально вступит в должность 20 декабря и станет первым главой администрации Макао, родившимся в материковом Китае, а также первым, свободно говорящим на португальском языке - одном из двух официальных языков Макао.
Цэнь Хаохуэй родился в китайской южной провинции Гуандун
в 1962 году, окончил юридический факультет Пекинского университета
, учился в Коимбрском университете, в 1986 году переехал в Макао. В 1995 году он начал работать в прокуратуре Макао, а уже в 1999 году он был назначен на должность председателя Высшего апелляционного суда, которую занимал до августа 2024 года.
Срок полномочий главы администрации Макао составляет пять лет, один и тот же человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
Бывшая португальская колония Макао была возвращена под китайское управление в 1999 году в рамках системы "одна страна - две системы". Регион стал специальным административным районом Китая, который, как и Гонконг
, пользуется значительной автономией.