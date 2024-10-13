https://ria.ru/20241013/lukashenko-1977820142.html

Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России

Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России - РИА Новости, 13.10.2024

Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России

Горячие головы на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, это охлаждает их пыл, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:22

2024-10-13T12:22

2024-10-13T12:22

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

павел зарубин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Горячие головы на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, это охлаждает их пыл, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что с Владимиром Владимировичем мы лет пять тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново. Горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум бы уже бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так наверное это охлаждает их пыл", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, в мире