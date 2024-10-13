Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/lukashenko-1977820142.html
Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России
Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России - РИА Новости, 13.10.2024
Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России
Горячие головы на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, это охлаждает их пыл, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:22
2024-10-13T12:22
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Горячие головы на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, это охлаждает их пыл, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина."Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что с Владимиром Владимировичем мы лет пять тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново. Горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум бы уже бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так наверное это охлаждает их пыл", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
https://ria.ru/20241008/lukashenko-1977040740.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_368:0:3099:2048_1920x0_80_0_0_5f8aee8dbe146b24c29b3067dc0386e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, павел зарубин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Павел Зарубин, В мире
Лукашенко заявил, что горячие головы на Западе услышали сигналы из России

Лукашенко: на Западе услышали сигналы о российской ядерной доктрине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Горячие головы на Западе услышали сигналы в связи с изменениями российской ядерной доктрины, это охлаждает их пыл, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
"Горячие головы давно уже эти сигналы услышали, еще до обновления. Обновить давно надо было эту доктрину. Я должен сказать, что с Владимиром Владимировичем мы лет пять тому назад подступались к этому вопросу. Поэтому для меня это не ново. Горячие головы, если бы они не услышали, то как минимум бы уже бомбили нас, особенно Россию, этими дальнобойными ракетами. А так наверное это охлаждает их пыл", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он добавил, что предлагается рассматривать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
"Время созрело". Лукашенко оценил изменение российской ядерной доктрины
8 октября, 18:17
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала