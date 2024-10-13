https://ria.ru/20241013/livan-1977865285.html

В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек

В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек - РИА Новости, 13.10.2024

В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек

Число жертв израильских обстрелов в Ливане с осени прошлого года превысило 2,3 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:43

2024-10-13T23:43

2024-10-13T23:55

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 13 окт — РИА Новости. Число жертв израильских обстрелов в Ливане с осени прошлого года превысило 2,3 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения республики."Израильские налеты на различные районы Ливана привели к гибели 2306 человек и ранению 10 698 человек, что является предварительной статистикой израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов", — говорится в заявлении.По данным ведомства, в минувшую субботу, по предварительной статистике, погиб 51 человек и еще 174 получили ранения.В свою очередь, движение "Хезболла" объявило, что атаковало 34 объекта израильской армии и позиции ее солдат вблизи ливанской границы.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241013/izrail-1977849556.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, бекаа, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024