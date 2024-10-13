Рейтинг@Mail.ru
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 13.10.2024 (обновлено: 23:55 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/livan-1977865285.html
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек - РИА Новости, 13.10.2024
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек
Число жертв израильских обстрелов в Ливане с осени прошлого года превысило 2,3 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:43
2024-10-13T23:55
в мире
ливан
бекаа
бейрут
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_83f66fe18ac389cd4daba96ae42bb14f.jpg
БЕЙРУТ, 13 окт — РИА Новости. Число жертв израильских обстрелов в Ливане с осени прошлого года превысило 2,3 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения республики.&quot;Израильские налеты на различные районы Ливана привели к гибели 2306 человек и ранению 10 698 человек, что является предварительной статистикой израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов&quot;, — говорится в заявлении.По данным ведомства, в минувшую субботу, по предварительной статистике, погиб 51 человек и еще 174 получили ранения.В свою очередь, движение "Хезболла" объявило, что атаковало 34 объекта израильской армии и позиции ее солдат вблизи ливанской границы.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
https://ria.ru/20241013/izrail-1977849556.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
ливан
бекаа
бейрут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977651834_68:0:1028:720_1920x0_80_0_0_f4dbd5603e10d50a6ae3ace687a1a469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, бекаа, бейрут, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Бекаа, Бейрут, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане от израильских налетов погибли более 2,3 тысячи человек

Число погибших в Ливане от налетов Израиля за время конфликта превысило 2,3 тыс.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по центральным районам Бейрута
Последствия израильских ударов по центральным районам Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 13 окт — РИА Новости. Число жертв израильских обстрелов в Ливане с осени прошлого года превысило 2,3 тысячи, сообщило Министерство здравоохранения республики.
«

"Израильские налеты на различные районы Ливана привели к гибели 2306 человек и ранению 10 698 человек, что является предварительной статистикой израильских обстрелов районов Южного Ливана, Бекаа, Бейрута и его пригородов", — говорится в заявлении.

Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
"Полная ликвидация невозможна". Чем обернется вторжение Израиля в Ливан
1 октября, 12:00
По данным ведомства, в минувшую субботу, по предварительной статистике, погиб 51 человек и еще 174 получили ранения.
В свою очередь, движение "Хезболла" объявило, что атаковало 34 объекта израильской армии и позиции ее солдат вблизи ливанской границы.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Израиль заявил, что не допустит возвращения "Хезболлы" на границу
Вчера, 18:28
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
В миреЛиванБекааБейрутХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала