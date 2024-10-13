https://ria.ru/20241013/livan-1977846856.html

На территорию Ливана вторглись три подразделения ЦАХАЛ, заявили миротворцы

На территорию Ливана вторглись три подразделения ЦАХАЛ, заявили миротворцы - РИА Новости, 13.10.2024

На территорию Ливана вторглись три подразделения ЦАХАЛ, заявили миротворцы

Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) зафиксировали серьезное нарушение границы со стороны израильских войск. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:37

2024-10-13T17:37

2024-10-13T18:17

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 13 окт — РИА Новости. Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) зафиксировали серьезное нарушение границы со стороны израильских войск."Миротворцы миссии ООН в Ливане (ВСООНЛ) стали свидетелями серьезного нарушения со стороны израильских сил в ранние часы воскресенья, когда три израильских военных подразделения пересекли "голубую демаркационную линию" и углубились на ливанскую территорию около деревни Рамья", — говорится в заявлении.Кроме того, по данным миссии, рано утром, пока миротворцы находились в укрытии, два израильских танка "Меркава" разрушили главные ворота на территории объекта ООН и вошли туда. Солдаты потребовали выключить свет на базе. Бронемашины отступили примерно через 45 минут после протестов, переданных через механизм связи миротворцев. В миссии подчеркнули, что израильские войска подвергли опасности персонал ООН.Позднее, как следует из доклада, миротворцы на том же объекте сообщили о выстрелах примерно в ста метрах к северу от их расположения. Затем последовал густой дым, который проник на базу, вызвав раздражение кожи и проблемы с желудком у 15 человек, несмотря на ношение защитных масок. Сейчас они проходят лечение.Помимо этого, миссия подтвердила, что израильские силы в субботу заблокировали критически важную логистическую операцию около Мейсс-эль-Джебеля, что помешало перемещению основных грузов.Миротворцы решительно осудили эти нарушения, напомнив об обязанности всех сторон уважать безопасность персонала и имущества ООН, как указано в резолюции 1701 Совета Безопасности. Миссия потребовала от израильских военных объяснений относительно этих инцидентов, подчеркнув, что ограничение свободы передвижения миротворцев нарушает их мандат.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241013/izrail-1977817372.html

https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

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Дарья Буймова

в мире, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив, хасан насрулла, хамас, хезболла