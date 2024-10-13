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Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев - РИА Новости, 13.10.2024
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16:49 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/livan-1977843075.html
Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев
Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев
Премьер Италии в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявила о неприемлемости нападений на миротворцев Временных сил ООН в Ливане... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:49
2024-10-13T16:49
в мире
ливан
италия
израиль
биньямин нетаньяху
оон
хезболла
g7
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РИМ, 13 окт – РИА Новости. Премьер Италии в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявила о неприемлемости нападений на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (миссия ВСООНЛ, Unifil), сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. "Мелони подтвердила неприемлемость нападений на ВСООНЛ со стороны израильских вооруженных сил, напомнив, что миссия действует по мандату Совета Безопасности, чтобы способствовать региональной стабильности. Она подчеркнула абсолютную необходимость того, чтобы безопасность персонала ВСООНЛ была всегда обеспечена", - сообщила пресс-служба Совмина Италии. Премьер Италии выразила уверенность, что применение резолюции СБ ООН 1701, которая предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и вывод израильских войск из южного Ливана с развертыванием там сил ООН, может стабилизировать израильско-ливанскую границу и гарантировать возвращение домой всех перемещенных лиц. Мелони отметила полную готовность Италии как страны, председательствующей в G7, работать в направлении деэскалации в регионе. Ранее миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html
https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
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в мире, ливан, италия, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, g7, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Италия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ООН, Хезболла, G7, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев

Мелони заявила Нетаньяху о неприемлемости обстрелов миротворцев ООН в Ливане

© AP Photo / Leon Neal/PoolПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 13 окт – РИА Новости. Премьер Италии в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявила о неприемлемости нападений на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (миссия ВСООНЛ, Unifil), сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи.
Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура.
Временные силы ООН в Ливане в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Миротворцы в Ливане отказались покинуть свои позиции по требованию ЦАХАЛ
12 октября, 17:54
"Мелони подтвердила неприемлемость нападений на ВСООНЛ со стороны израильских вооруженных сил, напомнив, что миссия действует по мандату Совета Безопасности, чтобы способствовать региональной стабильности. Она подчеркнула абсолютную необходимость того, чтобы безопасность персонала ВСООНЛ была всегда обеспечена", - сообщила пресс-служба Совмина Италии.
Премьер Италии выразила уверенность, что применение резолюции СБ ООН 1701, которая предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и вывод израильских войск из южного Ливана с развертыванием там сил ООН, может стабилизировать израильско-ливанскую границу и гарантировать возвращение домой всех перемещенных лиц.
Мелони отметила полную готовность Италии как страны, председательствующей в G7, работать в направлении деэскалации в регионе.
Ранее миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Нетаньяху призвал Гутерреша вывести миротворцев ООН из Ливана
Вчера, 13:34
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
11 октября, 13:42
 
В миреЛиванИталияИзраильБиньямин НетаньяхуООНХезболлаG7Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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