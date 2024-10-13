https://ria.ru/20241013/livan-1977843075.html

Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев

Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев - РИА Новости, 13.10.2024

Премьер Италии заявила Нетаньяху о неприемлемости нападений на миротворцев

Премьер Италии в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявила о неприемлемости нападений на миротворцев Временных сил ООН в Ливане... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:49

2024-10-13T16:49

2024-10-13T16:49

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италия

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РИМ, 13 окт – РИА Новости. Премьер Италии в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху заявила о неприемлемости нападений на миротворцев Временных сил ООН в Ливане (миссия ВСООНЛ, Unifil), сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи. Временные силы ООН в Ливане в четверг сообщили об обстрелах израильскими военными своего главного штаба и опорных пунктов. В пятницу два миротворца были ранены после новых обстрелов израильской армией их позиций в населенном пункте Накура. "Мелони подтвердила неприемлемость нападений на ВСООНЛ со стороны израильских вооруженных сил, напомнив, что миссия действует по мандату Совета Безопасности, чтобы способствовать региональной стабильности. Она подчеркнула абсолютную необходимость того, чтобы безопасность персонала ВСООНЛ была всегда обеспечена", - сообщила пресс-служба Совмина Италии. Премьер Италии выразила уверенность, что применение резолюции СБ ООН 1701, которая предусматривает поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана и вывод израильских войск из южного Ливана с развертыванием там сил ООН, может стабилизировать израильско-ливанскую границу и гарантировать возвращение домой всех перемещенных лиц. Мелони отметила полную готовность Италии как страны, председательствующей в G7, работать в направлении деэскалации в регионе. Ранее миротворцы отказались покинуть свою позиции на юге страны, как того требовала израильская армия, заявил их официальный представитель Андреа Тененти. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/livan-1977759941.html

https://ria.ru/20241013/oon-1977825036.html

https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, италия, израиль, биньямин нетаньяху, оон, хезболла, g7, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024