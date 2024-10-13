https://ria.ru/20241013/livan-1977823198.html
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от поездок на юг
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от поездок на юг - РИА Новости, 13.10.2024
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от поездок на юг
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от возвращения в свои дома и использования оливковых полей из-за интенсивных бомбардировок. Об этом... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:06
2024-10-13T13:06
2024-10-13T13:06
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от возвращения в свои дома и использования оливковых полей из-за интенсивных бомбардировок. Об этом говорится в сообщении арабоязычного спикера израильской армии Авихая Эдри в социальной сети X."Срочное обращение к жителям Южного Ливана: мы призываем вас воздержаться от поездок на юг и возвращения в свои дома или на свои оливковые поля. Это опасные зоны боевых действий. Напоминаем, что война и интенсивные рейды против "Хезболлах" продолжаются" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241002/livan-1975864689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от поездок на юг
Израильская армия предостерегла жителей Южного Ливана от возвращения в свои дома