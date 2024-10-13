https://ria.ru/20241013/livan-1977812641.html

Четыре медика Красного Креста пострадали при обстрелах в Ливане

Четыре медика Красного Креста пострадали при обстрелах в Ливане - РИА Новости, 13.10.2024

Четыре медика Красного Креста пострадали при обстрелах в Ливане

Четыре медика бригады скорой помощи получили ранения при израильском ударе по поселению Сабрин на юге Ливана, сообщил ливанский Красный Крест. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T10:36

2024-10-13T10:36

2024-10-13T11:14

в мире

ливан

красный крест

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 13 окт — РИА Новости. Четыре медика бригады скорой помощи получили ранения при израильском ударе по поселению Сабрин на юге Ливана, сообщил ливанский Красный Крест."После согласования выезда с миротворческими силами бригада скорой помощи Красного Креста направилось в Сабрин, где был нанесен удар по дому. Когда бригада приехала на место, израильские военные нанесли по нему повторный удар, в результате чего ранения получили четыре медика", — написано в заявлении.Получили повреждения две кареты скорой помощи. Раненых госпитализировали.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС, десяткам тысяч жителей пришлось эвакуироваться.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.При этом под авиаудары ЦАХАЛ неоднократно попадали гражданские объекты, такие как больницы и лагеря беженцев. Кроме того, израильская армия обстреляла позиции миротворцев ООН.Число жертв ударов ЦАХАЛ меньше чем за месяц превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Свыше 400 тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию, более восьми тысяч — в Ирак.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана. При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, а их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html

https://ria.ru/20241013/khezbolla-1977803468.html

https://ria.ru/20241007/livan-1976771860.html

https://ria.ru/20241011/livan-1977669800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, красный крест, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024