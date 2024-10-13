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СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем - РИА Новости, 13.10.2024
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00:33 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html
СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем
СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем
Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил желание ливанских властей... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:33
2024-10-13T00:33
ливан
франция
израиль
набих берри
эммануэль макрон
хезболла
оон
хамас
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил желание ливанских властей добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть ливанскую армию в районах под контролем шиитского движения "Хезболлах" возле границы, сообщил ливанский телеканал LBC. По его информации, Берри и Макрон "обсудили по телефону текущую ситуацию в Ливане и политические усилия, направленные на прекращение израильской агрессии". Берри "подтвердил официальную позицию Ливана, занятую ливанским правительством, по немедленному прекращению огня и развертыванию ливанской армии до международно признанной границы между двумя странами во исполнение резолюции ООН 1701". Они также обсудили усилия Франции по созыву международной конференции для преодоления гуманитарного кризиса в Ливане, возникшего в результате перемещения более 1,2 миллиона ливанцев из районов проживания. Спикер ливанского парламента выразил благодарность Франции и ее президенту за усилия, которые они прилагают на различных уровнях для поддержки Ливана и его народа во время текущего конфликта. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html
https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html
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ливан, франция, израиль, набих берри, эммануэль макрон, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Ливан, Франция, Израиль, Набих Берри, Эммануэль Макрон, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

LBC: спикер парламента Ливана заявил Макрону о плане разместить армию на границе

© AP Photo / Hassan AmmarЛиванские военнослужащие в районе границы с Израилем
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем. Архивное фото
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил желание ливанских властей добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть ливанскую армию в районах под контролем шиитского движения "Хезболлах" возле границы, сообщил ливанский телеканал LBC.
По его информации, Берри и Макрон "обсудили по телефону текущую ситуацию в Ливане и политические усилия, направленные на прекращение израильской агрессии". Берри "подтвердил официальную позицию Ливана, занятую ливанским правительством, по немедленному прекращению огня и развертыванию ливанской армии до международно признанной границы между двумя странами во исполнение резолюции ООН 1701".
База Временных сил ООН в Ливане - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Ливан потребовал от СБ ООН расследовать атаки Израиля на миротворцев
11 октября, 13:42
Они также обсудили усилия Франции по созыву международной конференции для преодоления гуманитарного кризиса в Ливане, возникшего в результате перемещения более 1,2 миллиона ливанцев из районов проживания.
Спикер ливанского парламента выразил благодарность Франции и ее президенту за усилия, которые они прилагают на различных уровнях для поддержки Ливана и его народа во время текущего конфликта.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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8 октября, 15:59
 
ЛиванФранцияИзраильНабих БерриЭммануэль МакронХезболлаООНХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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