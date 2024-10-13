https://ria.ru/20241013/livan-1977787456.html

СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил желание ливанских властей... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T00:33

2024-10-13T00:33

2024-10-13T00:33

ливан

франция

израиль

набих берри

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хезболла

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Спикер парламента Ливана, лидер шиитской партии "Амаль" Набих Берри в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подтвердил желание ливанских властей добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть ливанскую армию в районах под контролем шиитского движения "Хезболлах" возле границы, сообщил ливанский телеканал LBC. По его информации, Берри и Макрон "обсудили по телефону текущую ситуацию в Ливане и политические усилия, направленные на прекращение израильской агрессии". Берри "подтвердил официальную позицию Ливана, занятую ливанским правительством, по немедленному прекращению огня и развертыванию ливанской армии до международно признанной границы между двумя странами во исполнение резолюции ООН 1701". Они также обсудили усилия Франции по созыву международной конференции для преодоления гуманитарного кризиса в Ливане, возникшего в результате перемещения более 1,2 миллиона ливанцев из районов проживания. Спикер ливанского парламента выразил благодарность Франции и ее президенту за усилия, которые они прилагают на различных уровнях для поддержки Ливана и его народа во время текущего конфликта. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241011/livan-1977588748.html

https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html

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