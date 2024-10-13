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Фаворитом на выборах в парламент Литвы выступает скандальный антисемит - РИА Новости, 13.10.2024
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00:39 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/litva-1977787624.html
Фаворитом на выборах в парламент Литвы выступает скандальный антисемит
Фаворитом на выборах в парламент Литвы выступает скандальный антисемит - РИА Новости, 13.10.2024
Фаворитом на выборах в парламент Литвы выступает скандальный антисемит
Основное голосование первого тура парламентских выборов в Литве состоится в воскресенье, согласно опросам, победители прошлых выборов - консерваторы - за четыре РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T00:39
2024-10-13T00:39
в мире
литва
израиль
россия
саулюс сквернялис
биньямин нетаньяху
партия свободы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Основное голосование первого тура парламентских выборов в Литве состоится в воскресенье, согласно опросам, победители прошлых выборов - консерваторы - за четыре года потеряли 10% поддержки избирателей, теперь в фаворитах социал-демократы, потерпевшие в прошлый раз поражение после восьми лет у власти, а также новая левая популистская партия "Заря Немана", лидер которой недавно был лишен депутатского мандата за антисемитские высказывания. Всего в сейм - однопалатный парламент Литвы - входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. В выборах в 2024 году участвуют 14 партий и одна коалиция, избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. Последние 20 лет парламентские выборы в Литве всегда проходили в два тура, в этом году второй тур состоится 27 октября. Провал консерваторов и прорыв соцдемовПобедители прошлых выборов, консервативная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", в 2020 году набрали более 25% поддержки и, получив 50 мест в парламенте, сформировали правительство вместе с Партией свободы и Движением либералов. В этом году, согласно последним опросам, их поддержка в обществе упала до 15,6%. При этом их коалиционный партнер - Партия свободы - рискует вообще не пройти в сейм, предварительно набирая 5,1%. В фаворитах Социал-демократическая партия Литвы, по прогнозам, претендующая на 25,2% голосов, что является серьезным прорывом по сравнению с 9,6% четыре года назад. Социал-демократы выиграли выборы в 2012 году, а по итогам голосования 2016 года вошли в правящую коалицию вместе с "Союзом зеленых и крестьян", который сейчас может набрать почти 10%. Еще одной заметной силой является новая партия "Во имя Литвы", созданная бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом, отколовшимся от "зеленых и крестьян", и рассчитывающая почти на 9% поддержки. Скандальный новичокНа втором месте, согласно опросам, находится новая левая партия "Заря Немана", лидером которой является скандальный экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис, весной лишенный мандата за антисемитские высказывания. Опросы прочат ему 16,4% голосов, однако лидирующие в гонке социал-демократы уже заявляли, что не станут звать "Зарю Немана" в коалицию. Формирование правительства может быть также затруднено тем, что Сквернялис объявил об отказе от возможной коалиции с "Союзом зеленых и крестьян". Критики обвиняют Жемайтайтиса в популизме и припоминают ему призывы приговорить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к смертной казни за военные преступления и предложения заменить всеобщий воинский призыв уроками военной подготовки в школах. В мае Жемайтайтис участвовал в президентских выборах, где занял четвертое место из восьми. Ни одна из основных литовских партий не включила в свою программу улучшение отношений с Россией. Экс-кандидат в президенты Литвы, выступавший за налаживание сотрудничества с Москвой, Эдуардас Вайткус на парламентских выборах возглавил Литовскую народную партию, однако опросы не прочат ей достаточного количества голосов для прохода в сейм.
https://ria.ru/20241007/ucheniya-1976857048.html
https://ria.ru/20241004/litva-1976278326.html
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в мире, литва, израиль, россия, саулюс сквернялис, биньямин нетаньяху, партия свободы
В мире, Литва, Израиль, Россия, Саулюс Сквернялис, Биньямин Нетаньяху, Партия Свободы
Фаворитом на выборах в парламент Литвы выступает скандальный антисемит

В Литве стартуют выборы в парламент, среди фаворитов — соцдемы и антисемит

© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Основное голосование первого тура парламентских выборов в Литве состоится в воскресенье, согласно опросам, победители прошлых выборов - консерваторы - за четыре года потеряли 10% поддержки избирателей, теперь в фаворитах социал-демократы, потерпевшие в прошлый раз поражение после восьми лет у власти, а также новая левая популистская партия "Заря Немана", лидер которой недавно был лишен депутатского мандата за антисемитские высказывания.
Всего в сейм - однопалатный парламент Литвы - входит 141 депутат, 71 из них избирается в одномандатных округах по мажоритарной системе, еще 70 - по спискам, барьер для прохода в парламент составляет 5% для партий и 7% для коалиций. В выборах в 2024 году участвуют 14 партий и одна коалиция, избирательным правом обладают почти 2,4 миллиона человек. Последние 20 лет парламентские выборы в Литве всегда проходили в два тура, в этом году второй тур состоится 27 октября.
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Провал консерваторов и прорыв соцдемов

Победители прошлых выборов, консервативная партия "Союз Отечества - Литовские христианские демократы", в 2020 году набрали более 25% поддержки и, получив 50 мест в парламенте, сформировали правительство вместе с Партией свободы и Движением либералов. В этом году, согласно последним опросам, их поддержка в обществе упала до 15,6%. При этом их коалиционный партнер - Партия свободы - рискует вообще не пройти в сейм, предварительно набирая 5,1%.
В фаворитах Социал-демократическая партия Литвы, по прогнозам, претендующая на 25,2% голосов, что является серьезным прорывом по сравнению с 9,6% четыре года назад. Социал-демократы выиграли выборы в 2012 году, а по итогам голосования 2016 года вошли в правящую коалицию вместе с "Союзом зеленых и крестьян", который сейчас может набрать почти 10%. Еще одной заметной силой является новая партия "Во имя Литвы", созданная бывшим премьером Саулюсом Сквернялисом, отколовшимся от "зеленых и крестьян", и рассчитывающая почти на 9% поддержки.

Скандальный новичок

На втором месте, согласно опросам, находится новая левая партия "Заря Немана", лидером которой является скандальный экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис, весной лишенный мандата за антисемитские высказывания. Опросы прочат ему 16,4% голосов, однако лидирующие в гонке социал-демократы уже заявляли, что не станут звать "Зарю Немана" в коалицию. Формирование правительства может быть также затруднено тем, что Сквернялис объявил об отказе от возможной коалиции с "Союзом зеленых и крестьян".
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Ни одна из основных литовских партий не включила в свою программу улучшение отношений с Россией. Экс-кандидат в президенты Литвы, выступавший за налаживание сотрудничества с Москвой, Эдуардас Вайткус на парламентских выборах возглавил Литовскую народную партию, однако опросы не прочат ей достаточного количества голосов для прохода в сейм.
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