https://ria.ru/20241013/kvadrobing-1977799778.html

В РПЦ предупредили о неочевидной связи квадробинга с ЛГБТ*-идеологией

В РПЦ предупредили о неочевидной связи квадробинга с ЛГБТ*-идеологией - РИА Новости, 13.10.2024

В РПЦ предупредили о неочевидной связи квадробинга с ЛГБТ*-идеологией

Квадробинг - не детская игра или спорт, а опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию антиценностей - множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T07:18

2024-10-13T07:18

2024-10-13T07:43

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Квадробинг - не детская игра или спорт, а опасная субкультура, которая готовит ребенка к принятию антиценностей - множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии (движение признано в России экстремистским и запрещено), заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, призвав принять меры по защите общества от этой и подобных субкультур. Квадробинг - молодежная субкультура, представители которой имитируют животных, в том числе передвигаются на четвереньках. "Одно дело, когда дети носят одежду с изображением животных, шапочку с "ушками", или играют в спектакле зверушку, надевая маску и костюм, и совершенно другое - когда остаются такими "зверьками" в жизни: ходят на четвереньках в школе, дома, имитируют поведение животных. Был случай, когда родитель по просьбе ребенка даже привел его в ветклинику. Отличие нормального поведения от нового движения простое: квадробинг - это не детская игра или спорт, а субкультура, предполагающая поиск в себе альтернативной идентичности, опасная социальная технология, психологически готовящая ребёнка к принятию антиценностей, в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*", - сказал Лукьянов. По его словам, в последние годы ЛГБТ*-движение на Западе "взяло прицел на обработку молодого поколения". "Для "перепрошивки" подрастающего поколения ЛГБТ*-сообществом создан смешанный кластер дружественных к ЛГБТ* субкультур. Среди них особенно выделяется фурри и терианы, которые объединяет "поиск зверя" в человеке. Квадроберы это условно "подготовительная группа" школьного возраста, где только начинается разговор о зверином "гендере" в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями", - пояснил священник. Он отметил, что группы фурри в США и Европе стали "удобной "прихожей" в сообщества извращенцев и, что особенно опасно, педофилов, так как маска стирает не только половую идентичность, но и возраст". В России, продолжил он, лидеры этих сообществ "также имеют очень специфический круг связей", и призвал "вспомнить известную благодаря СМИ историю, когда в Москве был арестован организатор подпольных фурри-вечеринок, которого застала со своей несовершеннолетней дочерью мать ребенка". "В этой технологии вовлечения можно выделить несколько этапов воздействия. Сначала для привлечения детям дается позитив: общение, спорт, творчество, раскрытие себя, так они вовлекаются в активность, которая со временем делает их "не такими" и вызывает порицание в обществе. В результате дети чувствуют себя в одной тарелке с ЛГБТ*-адептами, ощущая свою искусственно сформированную "альтернативную", в данном случае, "звериную" личность. Таким образом, происходит сбой идентичности в период формирования личности подростка. Ведь теперь в его теле может появиться "новая идентичность", в том числе другого пола. Фактически, до подключения к экстремистской ЛГБТ*-идеологии остаётся один шаг, ребёнок уже готов принять множество гендеров и идентичностей", - рассказал Лукьянов. И тут, считает священник, новоиспеченного квадробера "подхватывают старшие по возрасту "наставники" - фурри и терианы, где уже взрослые люди развращают малолетних". "В итоге создаётся замкнутая извращенная социальная среда, где можно без страха выражать свою новую идентичность. А за этим, как мы видим на примере стран Запада, идет защита прав и борьба с дискриминацией, противопоставление традиционному социуму", - добавил глава патриаршей комиссии. "То есть квадробинг - это мимикрирующая под спорт и игру система вовлечения в деструктивную идеологию ЛГБТ* через постепенное связывание звериной идентичности с понятием множественности гендеров и вытеснения из сознания ребенка понятия о семье как о брачном союзе мужчины и женщины, мужском и женском полах. И если россияне не хотят увидеть своих детей в звериных ошейниках под радужным флагом, надо принять меры по защите нашего общества от этой и подобных субкультур", - заключил собеседник агентства.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241009/zakharova-1977267924.html

https://ria.ru/20241008/opros-1976979383.html

https://ria.ru/20241007/kvadrober-1976767654.html

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федор лукьянов, русская православная церковь, россия, сша, европа