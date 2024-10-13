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Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани - РИА Новости, 13.10.2024
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10:23 13.10.2024 (обновлено: 15:29 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/kuban-1977812010.html
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани - РИА Новости, 13.10.2024
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани
При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:23
2024-10-13T15:29
происшествия
кореновск
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КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "Под завалом обнаружено тело женщины (санитарка). Место обрушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия. Назначено проведение экспертизы", — уточнили в ведомстве. По данным властей, произошло обрушение межэтажного перекрытия в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Само здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, эвакуировали 207 человек. Пациентов временно разместили в другие корпуса.В воскресенье в краевом ГУ МЧС сообщили об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, под завалом обнаружили тело женщины.
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977805670.html
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
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происшествия, кореновск
Происшествия, Кореновск
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани

При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла санитарка

© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате
Сотрудник СК на месте обрушения в Кореновском психоневрологическом интернате - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : СУ СКР по Краснодарскому краю
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КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"Под завалом обнаружено тело женщины (санитарка). Место обрушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия. Назначено проведение экспертизы", — уточнили в ведомстве.
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После обрушения в психоневрологическом интернате на Кубани возбудили дело
Вчера, 09:26
По данным властей, произошло обрушение межэтажного перекрытия в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната.
Само здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, эвакуировали 207 человек. Пациентов временно разместили в другие корпуса.
В воскресенье в краевом ГУ МЧС сообщили об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, под завалом обнаружили тело женщины.
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