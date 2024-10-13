https://ria.ru/20241013/kuban-1977812010.html
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани - РИА Новости, 13.10.2024
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани
При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T10:23
2024-10-13T10:23
2024-10-13T15:29
происшествия
кореновск
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КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. "Под завалом обнаружено тело женщины (санитарка). Место обрушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия. Назначено проведение экспертизы", — уточнили в ведомстве. По данным властей, произошло обрушение межэтажного перекрытия в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната. Само здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, эвакуировали 207 человек. Пациентов временно разместили в другие корпуса.В воскресенье в краевом ГУ МЧС сообщили об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске, под завалом обнаружили тело женщины.
https://ria.ru/20241013/obrushenie-1977805670.html
https://ria.ru/20240416/volgograd-1940341408.html
кореновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кореновск
Стали известны подробности о погибшей при обрушении в диспансере на Кубани
При обрушении перекрытия в психдиспансере на Кубани погибла санитарка
КРАСНОДАР, 13 окт — РИА Новости. При обрушении перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани погибла санитарка учреждения, сообщили РИА Новости в краевом Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
"Под завалом обнаружено тело женщины (санитарка). Место обрушения оцеплено, проводятся следственные мероприятия. Назначено проведение экспертизы", — уточнили в ведомстве.
По данным властей, произошло обрушение межэтажного перекрытия в холле главного корпуса Кореновского психоневрологического интерната.
Само здание двухэтажное, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров, эвакуировали 207 человек. Пациентов временно разместили в другие корпуса.
В воскресенье в краевом ГУ МЧС сообщили об обрушении межэтажного перекрытия в психоневрологическом диспансере в Кореновске
, под завалом обнаружили тело женщины.