https://ria.ru/20241013/kosmos-1977820445.html

Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь перенесли

Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь перенесли - РИА Новости, 13.10.2024

Отстыковку корабля Crew Dragon от МКС вновь перенесли

Отстыковка американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребёнкин вернется на Землю, от Международной космической станции (МКС)... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:31

2024-10-13T12:31

2024-10-13T12:31

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отстыковка американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребёнкин вернется на Землю, от Международной космической станции (МКС) вновь перенесена из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX. Ранее "Роскосмос" сообщал, что Crew Dragon отстыкуется от МКС 13 октября. "Dragon отменяет сегодняшнюю отстыковку от космической станции из-за неблагоприятных погодных условий у берегов Флориды", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте SpaceX в социальной сети X. Подчеркивается, что команды следят за погодными условиями и ищут возможность для отстыковки. Новой точной даты отстыковки компания не указывает. Ранее расстыковка от МКС корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8 переносилась с 7 на 8 октября из-за погодных условий в районах приводнения возле побережья штата Флорида, затем она была перенесена на 10 октября. Помимо Гребёнкина в экипаж корабля входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

https://ria.ru/20240915/kosmos-1972793056.html

https://ria.ru/20240920/mks-1973868769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, флорида, александр гребенкин, джанетт эппс, spacex, роскосмос