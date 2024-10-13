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"Худший кошмар": Камала Харрис опозорилась на публике

"Худший кошмар": Камала Харрис опозорилась на публике - РИА Новости, 13.10.2024

"Худший кошмар": Камала Харрис опозорилась на публике

Выступление кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис во время общения с избирателями в Аризоне вызвало бурную реакцию из-за ее смеха и попыток... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T04:38

2024-10-13T04:38

2024-10-13T15:03

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Выступление кандидата в президенты США от Демпартии Камалы Харрис во время общения с избирателями в Аризоне вызвало бурную реакцию из-за ее смеха и попыток разговаривать с аудиторией "более простыми словами" без телесуфлера, сообщает издание The New York Post."Толпа, однако, приветствовала ее чрезмерное упрощение. Пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны", — говорится в публикации.Политический обозреватель телеканала Fox News Джо Конча назвал Харрис "худшим кандидатом, наверное, за все время".Аналогичным образом отреагировал на случившееся Стив Кортес, бывший советник соперника Харрис, республиканца Дональда Трампа, назвав Харрис "худшим кошмаром"."Смотреть это было жестко. <…> Камала Харрис без телесуфлера — худший кошмар Демократической партии", — приводит издание его слова.В пятницу во время общения с избирателями в штате Аризона Камала Харрис, говоря о важности предстоящих выборов, заявила, что "они наполнены какими-то вещами", и сразу рассмеялась.Ранее психиатр Кэрол Либерман в интервью NYP предположила, что у нее может быть синдром самозванца, для которого характерна тревожность, проявляющаяся во время ее публичных выступлений.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241012/kharris-1977775101.html

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

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в мире, аризона, сша, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024