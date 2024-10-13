https://ria.ru/20241013/kosenko-1977822342.html

Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске

Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске - РИА Новости, 13.10.2024

Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске

Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:49

2024-10-13T12:49

2024-10-13T12:50

происшествия

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Косенко разыскивается в России, сейчас заведено дело по двум статьям УК РФ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия