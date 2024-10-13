https://ria.ru/20241013/kosenko-1977822342.html
Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске
Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске - РИА Новости, 13.10.2024
Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске
Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ, сообщили РИА Новости РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T12:49
2024-10-13T12:49
2024-10-13T12:50
происшествия
россия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Блогер Сергей Косенко, бросивший в сугроб двухмесячного сына, числится в розыске в России, против него заведено дело по двум статьям УК РФ, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Косенко разыскивается в России, сейчас заведено дело по двум статьям УК РФ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241010/bloger-1977408875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
Блогер Косенко, бросивший ребенка в сугроб, числится в розыске
Блогер Косенко, бросивший двухмесячного сына в сугроб, числится в розыске