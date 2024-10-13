https://ria.ru/20241013/korabli-1977821835.html

Корабли НОАК прошли к югу от Тайваня в Тихий океан

Корабли НОАК прошли к югу от Тайваня в Тихий океан - РИА Новости, 13.10.2024

Корабли НОАК прошли к югу от Тайваня в Тихий океан

Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T12:41

2024-10-13T12:41

2024-10-13T12:41

в мире

китай

тайвань

украина

нэнси пелоси

народно-освободительная армия китая

j-15

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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Отряд кораблей военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Ляонин" достиг западной части Тихого океана, пройдя к югу от Тайваня близ пролива Баши, сообщает в воскресенье оборонное ведомство острова. "Корабли военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая во главе с авианосцем "Ляонин" прошли через акваторию возле пролива Баши и проследовали далее в западную часть Тихого океана", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х. Отмечается, что ВС Тайваня следили за ситуацией и реагировали на нее соответствующим образом. Пролив Баши находится между островом Тайвань и филиппинским островом Лусон. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца - "Ляонин" и "Шаньдун". Третий авианосец "Фуцзянь", получивший название в честь прибрежной провинции на юго-востоке страны, в июне 2022 года был спущен на воду, в ноябре прошлого года он прошел швартовные испытания. "Фуцзянь" стал первым китайским авианосцем с технологией электромагнитной катапульты для запуска самолетов, полностью спроектированный и построенный в КНР. Полноеводоизмещение судна составляет более 80 тысяч тонн. Первый китайский авианосец "Ляонин" построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского авианесущего крейсера "Варяг". По договору о разделе Черноморского флота СССР "Варяг" перешел Украине, после этого он был продан КНР с целью переоборудования его в казино. Однако после получения корабля Пекин достроил и модернизировал его как авианосец и переименовал в "Ляонин" в честь провинции на северо-востоке страны. Работы по перестройке корабля начались на судостроительном заводе в китайском Даляне в 2005 году, первые морские испытания "Ляонина" прошли в 2011 году, а в сентябре 2012 года он вошел в состав ВМС Китая. В ноябре 2012 года было объявлено об успешных испытаниях по посадке истребителя J-15 на палубу авианосца.

https://ria.ru/20240919/kitaj-1973686691.html

https://ria.ru/20241013/kitaj-1977815652.html

https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, украина, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, j-15