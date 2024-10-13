https://ria.ru/20241013/kolorado-1977844368.html

В Колорадо после продажи дома нашли останки ребенка

В Колорадо после продажи дома нашли останки ребенка - РИА Новости, 13.10.2024

В Колорадо после продажи дома нашли останки ребенка

В американском штате Колорадо после продажи частного дома были обнаружены отрезанные руки и голова ребенка, которые принадлежали исчезнувшей в 2005 году... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:57

2024-10-13T16:57

2024-10-13T17:03

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. В американском штате Колорадо после продажи частного дома были обнаружены отрезанные руки и голова ребенка, которые принадлежали исчезнувшей в 2005 году девочке, сообщили в полиции. "По прибытии помощники (шерифа - ред.) обнаружили, что голова и руки человека были найдены в морозильной камере кем-то, кто пришел бесплатно забрать оборудование, предложенное новым владельцем недавно проданного дома", - говорится в заявлении правоохранителей. По данным властей, человеческие останки были впервые обнаружены еще в январе 2024 года в округе Меса американского штата Колорадо. После проведенной проверки спустя 9 месяцев властям удалось установить, что голова и руки принадлежали девочке в возрасте 16 лет, которая исчезла 19 лет назад, но при этом официально не числилась пропавшей без вести. "В результате теста ДНК жертва была идентифицирована как Аманда Лериел Оверстрит… которую не видели и не слышали с апреля 2005 года", - добавляется в заявлении. По факту обнаруженных останков ребенка проводится дальнейшее расследование. В офисе шерифа подчеркнули, что новый владелец дома никак не может быть связан с возможным убийством девочки.

https://ria.ru/20241003/peterburg-1976253300.html

https://ria.ru/20240907/zakhoronenie-1971292687.html

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в мире, колорадо, меса, происшествия