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СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе
Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:17
2024-10-13T21:17
2024-10-13T23:25
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южная корея
пхеньян
корейская народная армия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на представителя Минобороны КНДР. "Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям <...> быть готовыми к стрельбе", — говорится в заявлении.В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.
https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html
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в мире, южная корея, пхеньян, корейская народная армия
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Корейская народная армия
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе
"Голос Кореи": Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе