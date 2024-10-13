https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html

СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе

СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе

Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T21:17

2024-10-13T21:17

2024-10-13T23:25

в мире

южная корея

пхеньян

корейская народная армия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143700/49/1437004990_0:192:2957:1855_1920x0_80_0_0_e8c68c25e7b6683bf5fa347c1ce3ebcd.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на представителя Минобороны КНДР. "Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям <...> быть готовыми к стрельбе", — говорится в заявлении.В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.

https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html

южная корея

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, южная корея, пхеньян, корейская народная армия