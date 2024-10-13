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СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе - РИА Новости, 13.10.2024
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21:17 13.10.2024 (обновлено: 23:25 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/kndr-1977858634.html
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе
Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T21:17
2024-10-13T23:25
в мире
южная корея
пхеньян
корейская народная армия
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на представителя Минобороны КНДР. &quot;Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям &lt;...&gt; быть готовыми к стрельбе&quot;, — говорится в заявлении.В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.
https://ria.ru/20241009/koreya-1977085612.html
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в мире, южная корея, пхеньян, корейская народная армия
В мире, Южная Корея, Пхеньян, Корейская народная армия
СМИ: в КНДР приказали привести в готовность артиллерию на границе

"Голос Кореи": Генштаб КНДР приказал привести в готовность артиллерию на границе

© РИА Новости / Мария Сидибе | Перейти в медиабанкВид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города
Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Мария Сидибе
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Вид на Пхеньян с одного из современных высотных зданий города. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Генштаб Корейской народной армии приказал привести в полную готовность приграничные артиллерийские соединения, сообщило радио "Голос Кореи" со ссылкой на представителя Минобороны КНДР.
«

"Тринадцатого октября представитель Министерства обороны КНДР заявил о том, что Генштаб КНА приказал приграничным артиллерийским соединениям <...> быть готовыми к стрельбе", — говорится в заявлении.

В пятницу МИД КНДР заявил, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном для распространения листовок. В ведомстве назвали этот шаг военной провокацией и нарушением суверенитета.
С конца мая Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на засылку южнокорейскими активистами листовок в КНДР.
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В миреЮжная КореяПхеньянКорейская народная армия
 
 
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