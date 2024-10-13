Рейтинг@Mail.ru
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/kitay-1977846974.html
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом - РИА Новости, 13.10.2024
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом
Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:42
2024-10-13T17:42
в мире
китай
шаньдун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_5e005d13a63171509f55cfc2d4d47aa3.jpg
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан. "Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск - ред.) на биотехнологическом предприятии "Вэйфан Цзиньши" произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали", - говорится в заявлении управления. Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.
https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html
китай
шаньдун
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770930842_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_6c3ac31200b699a0762cc95740f23894.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, шаньдун
В мире, Китай, Шаньдун
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом

На востоке Китая семь человек погибли на предприятии, отравившись газом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан.
"Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск - ред.) на биотехнологическом предприятии "Вэйфан Цзиньши" произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали", - говорится в заявлении управления.
Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Женщина и ее дочь, погибшие в Дербенте, отравились продуктами горения
14 сентября, 22:34
 
В миреКитайШаньдун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала