https://ria.ru/20241013/kitay-1977846974.html

В Китае семь человек погибли из-за отравления газом

В Китае семь человек погибли из-за отравления газом - РИА Новости, 13.10.2024

В Китае семь человек погибли из-за отравления газом

Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T17:42

2024-10-13T17:42

2024-10-13T17:42

в мире

китай

шаньдун

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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан. "Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск - ред.) на биотехнологическом предприятии "Вэйфан Цзиньши" произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали", - говорится в заявлении управления. Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.

https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html

китай

шаньдун

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, шаньдун