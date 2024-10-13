https://ria.ru/20241013/kitay-1977846974.html
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом - РИА Новости, 13.10.2024
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом
Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T17:42
2024-10-13T17:42
2024-10-13T17:42
в мире
китай
шаньдун
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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан. "Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск - ред.) на биотехнологическом предприятии "Вэйфан Цзиньши" произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали", - говорится в заявлении управления. Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.
https://ria.ru/20240914/pogibshie-1972759054.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, шаньдун
В Китае семь человек погибли из-за отравления газом
На востоке Китая семь человек погибли на предприятии, отравившись газом
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Семь человек погибли, четверо пострадали из-за отравления газом на биотехнологическом предприятии в китайской восточной провинции Шаньдун, сообщает в воскресенье управление по чрезвычайным ситуациям города Шоугуан.
"Двенадцатого октября 2024 года около 13.30 (8.30 мск - ред.) на биотехнологическом предприятии "Вэйфан Цзиньши" произошел несчастный случай с отравлением газом, в результате которого семь человек погибли, еще четверо пострадали", - говорится в заявлении управления.
Как уточняет ведомство, пострадавшим оказана необходимая помощь, они находятся в стабильном состоянии. Местные власти пока не уточняют, каким именно газом отравились люди, правоохранительные органы ведут расследование причин инцидента.