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Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
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08:32 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/kitay-1977802527.html
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан
Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:32
2024-10-13T08:32
в мире
китай
пакистан
исламабад
ли цян
мао нин
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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа премьер Госсовета КНР Ли Цян с 14 по 17 октября примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Исламабаде, а также посетит Пакистан с официальным визитом", - заявила Мао Нин, слова которой приводит МИД КНР. Подробностей не сообщается.
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
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в мире, китай, пакистан, исламабад, ли цян, мао нин
В мире, Китай, Пакистан, Исламабад, Ли Цян, Мао Нин
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Пакистан с официальным визитом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПремьер Государственного совета Китая Ли Цян
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа премьер Госсовета КНР Ли Цян с 14 по 17 октября примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Исламабаде, а также посетит Пакистан с официальным визитом", - заявила Мао Нин, слова которой приводит МИД КНР.
Подробностей не сообщается.
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