https://ria.ru/20241013/kitay-1977802527.html

Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан

Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024

Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:32

2024-10-13T08:32

2024-10-13T08:32

в мире

китай

пакистан

исламабад

ли цян

мао нин

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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа премьер Госсовета КНР Ли Цян с 14 по 17 октября примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Исламабаде, а также посетит Пакистан с официальным визитом", - заявила Мао Нин, слова которой приводит МИД КНР. Подробностей не сообщается.

https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html

китай

пакистан

исламабад

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пакистан, исламабад, ли цян, мао нин