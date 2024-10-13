https://ria.ru/20241013/kitay-1977802527.html
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан - РИА Новости, 13.10.2024
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан
Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:32
2024-10-13T08:32
2024-10-13T08:32
в мире
китай
пакистан
исламабад
ли цян
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967586011_0:224:2287:1510_1920x0_80_0_0_933e2b65e94ce4776e5ba30e763a13c8.jpg
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Цян 14-17 октября посетит с официальным визитом Пакистан, где также примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, заявила в воскресенье официальный представитель МИД КНР Мао Нин. "По приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа премьер Госсовета КНР Ли Цян с 14 по 17 октября примет участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет в Исламабаде, а также посетит Пакистан с официальным визитом", - заявила Мао Нин, слова которой приводит МИД КНР. Подробностей не сообщается.
https://ria.ru/20240918/pakistan-1973469323.html
китай
пакистан
исламабад
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967586011_55:0:2191:1602_1920x0_80_0_0_51171e98dca494b36c1d682bbb6a1223.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, пакистан, исламабад, ли цян, мао нин
В мире, Китай, Пакистан, Исламабад, Ли Цян, Мао Нин
Премьер Госсовета Китая посетит Пакистан
Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Пакистан с официальным визитом