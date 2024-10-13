https://ria.ru/20241013/kitaj-1977815652.html
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе - РИА Новости, 13.10.2024
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:09
2024-10-13T11:09
2024-10-13T11:09
в мире
китай
желтое море
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Отмечается, что учения пройдут с 16.00 (11.00 мск) 13 октября до 16.00 20 октября в морской акватории в северной части Бохайского залива Желтого моря. Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, желтое море
В мире, Китай, Желтое море
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе