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Китай проведет военные учения в Бохайском заливе - РИА Новости, 13.10.2024
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11:09 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/kitaj-1977815652.html
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе - РИА Новости, 13.10.2024
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе
Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:09
2024-10-13T11:09
в мире
китай
желтое море
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. Отмечается, что учения пройдут с 16.00 (11.00 мск) 13 октября до 16.00 20 октября в морской акватории в северной части Бохайского залива Желтого моря. Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html
китай
желтое море
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в мире, китай, желтое море
В мире, Китай, Желтое море
Китай проведет военные учения в Бохайском заливе

Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭсминец "Ши Цзячжуан" во время российско-китайских военно-морских учений
Эсминец Ши Цзячжуан во время российско-китайских военно-морских учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Эсминец "Ши Цзячжуан" во время российско-китайских военно-морских учений. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Китай с 13 по 20 октября проведет военные учения в Бохайском заливе, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
Отмечается, что учения пройдут с 16.00 (11.00 мск) 13 октября до 16.00 20 октября в морской акватории в северной части Бохайского залива Желтого моря.
Ведомство указало координаты района учений, вход в который на период маневров запрещен. Других подробностей не приводится.
Проводы российско-китайского отряда кораблей на учение Бэйбу/Взаимодействие — 2024 во Владивостоке. 21 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
На Тихоокеанском флоте начались российско-китайские военно-морские учения
21 сентября, 10:35
 
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