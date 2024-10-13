https://ria.ru/20241013/kiev-1977796049.html

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024

В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T04:58

2024-10-13T04:58

2024-10-13T05:10

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241010/udar-1977424481.html

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россия

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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область