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В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 13.10.2024 (обновлено: 05:10 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/kiev-1977796049.html
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T04:58
2024-10-13T05:10
специальная военная операция на украине
киев
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
киевская область
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев
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киев, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Киевская область
В Киеве прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Киеве было слышно взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныКиевская область
 
 
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