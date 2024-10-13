https://ria.ru/20241013/kharris-1977848902.html
СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис
СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис - РИА Новости, 13.10.2024
СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис
Отношения между Белым домом американского лидера Джо Байдена и командой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис становятся все более напряженными РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T18:19
2024-10-13T18:19
2024-10-13T18:19
в мире
сша
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575752022_201:370:2193:1491_1920x0_80_0_0_9b77fb6b5bc204e3e95b80bc05c43774.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отношения между Белым домом американского лидера Джо Байдена и командой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис становятся все более напряженными в последние недели перед выборами, пишет портал Axios со ссылкой на источники. "Отношения между командой Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена становятся все более напряженными в последние недели перед выборами", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как отмечает портал, команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах, но многие помощники действующего президента США раздражены тем, что его вынудили отказаться от участия в переизбрании. По данным портала, Белый дом недостаточно обеспечивает координацию рабочего графика Байдена, чтобы он соответствовал интересам кампании Харрис. Axios подчеркивает, что команда Харрис пыталась увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с большой нагрузкой, несколько помощников Байдена присоединились к избирательной кампании вице-президента, но при этом в Белом доме этих людей называют нелояльными за переход. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html
https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575752022_383:293:1981:1491_1920x0_80_0_0_deee4ef3be1b8d2fb6d4fff3ca3c6e96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис
Axios: отношения между Белым домом и командой Харрис становятся все напряженнее
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Отношения между Белым домом американского лидера Джо Байдена и командой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис становятся все более напряженными в последние недели перед выборами, пишет портал Axios
со ссылкой на источники.
"Отношения между командой Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена становятся все более напряженными в последние недели перед выборами", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Как отмечает портал, команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах, но многие помощники действующего президента США раздражены тем, что его вынудили отказаться от участия в переизбрании.
По данным портала, Белый дом недостаточно обеспечивает координацию рабочего графика Байдена, чтобы он соответствовал интересам кампании Харрис.
Axios подчеркивает, что команда Харрис пыталась увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с большой нагрузкой, несколько помощников Байдена присоединились к избирательной кампании вице-президента, но при этом в Белом доме этих людей называют нелояльными за переход.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
.