https://ria.ru/20241013/kharris-1977848902.html

СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис

СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис - РИА Новости, 13.10.2024

СМИ рассказали о напряженных отношениях между Байденом и Харрис

Отношения между Белым домом американского лидера Джо Байдена и командой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис становятся все более напряженными РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T18:19

2024-10-13T18:19

2024-10-13T18:19

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дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Отношения между Белым домом американского лидера Джо Байдена и командой кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис становятся все более напряженными в последние недели перед выборами, пишет портал Axios со ссылкой на источники. "Отношения между командой Камалы Харрис и Белым домом Джо Байдена становятся все более напряженными в последние недели перед выборами", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Как отмечает портал, команда Байдена хочет, чтобы Харрис победила на выборах, но многие помощники действующего президента США раздражены тем, что его вынудили отказаться от участия в переизбрании. По данным портала, Белый дом недостаточно обеспечивает координацию рабочего графика Байдена, чтобы он соответствовал интересам кампании Харрис. Axios подчеркивает, что команда Харрис пыталась увеличить штат сотрудников, чтобы справиться с большой нагрузкой, несколько помощников Байдена присоединились к избирательной кампании вице-президента, но при этом в Белом доме этих людей называют нелояльными за переход. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241013/koshmar-1977795598.html

https://ria.ru/20241008/amerika-1976950885.html

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