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"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО - РИА Новости, 13.10.2024
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05:06 13.10.2024 (обновлено: 15:13 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/karaganov-1977796191.html
"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО
"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО - РИА Новости, 13.10.2024
"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО
Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:06
2024-10-13T15:13
россия
украина
москва
сергей караганов
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.&quot;Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим Вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия. Сейчас мы двинулись в этом правильном направлении с огромным опозданием, потому что мы вошли в специальную военную операцию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный. Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу&quot;, — сказал Караганов.По его словам, это касается не только конфликта с Западом на Украине. "Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы. &lt;…&gt; Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом — на большую войну", — подчеркнул Караганов. Ранее, в июне 2023 года, Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания. Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо". Путин, в свою очередь, в ответ сказал, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у России в этом нет необходимости, Москва не бряцает ядерным оружием. При этом тогда же он не исключил внесения изменений в российскую ядерную доктрину.Затем, в сентябре этого года, на ежегодном заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил понизить ядерный порог. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он предложил считать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства. Президент объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
https://ria.ru/20241013/ucheniya-1977792493.html
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россия, украина, москва, сергей караганов, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ)
Россия, Украина, Москва, Сергей Караганов, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ)
"Мы ждали слишком долго". Караганов назвал причину для применения ЯО

Караганов: удары по территории России должны быть причиной для применения ЯО

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Караганов
Сергей Караганов - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Караганов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Ядерная доктрина России была безрассудна, нужно менять ее на деле, заявил РИА Новости научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
«

"Мы ждали слишком долго, у нас была безрассудная, беспечная ядерная доктрина, нужно менять ее на деле, совершенно понятно, что удары по территории России, по нашим гражданам, по нашим военным арсеналам, по нашим Вооруженным силам должны быть причиной для применения ядерного оружия. Сейчас мы двинулись в этом правильном направлении с огромным опозданием, потому что мы вошли в специальную военную операцию, не включив самый важный свой ресурс — ядерный. Мы поступили беспечно и безрассудно, сейчас мы возвращаемся к здравому смыслу", — сказал Караганов.

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По его словам, это касается не только конфликта с Западом на Украине.
"Сейчас мир вступил в острый период длительных кризисов и войн, связанный с переустройством мировой системы. <…> Если этот инструмент не будет работать, то мы обречены на серию войн и потом — на большую войну", — подчеркнул Караганов.
Ранее, в июне 2023 года, Караганов в своей статье для журнала "Россия в глобальной политике" заявлял, что в российской доктрине "безрассудно задран" порог применения ядерного оружия. По его оценке, агрессивность западных элит растет, и он не видит иной возможности пробудить у них чувство самосохранения, кроме как через усиление ядерного сдерживания.
Также Караганов выступал модератором пленарной сессии Петербургского экономического форума в июне 2024 года с участием президента России Владимира Путина. В ходе пленарного заседания он неоднократно поднимал тему использования ядерного оружия против Украины и Запада. Так, например, он говорил о том, что конфликт на Украине не удастся завершить без "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации" и что это поможет "сэкономить большое количество жизней". Он также отмечал, что, возможно, пока что рано двигаться в сторону ядерной эскалации, но "двигаться к этому надо".
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Путин, в свою очередь, в ответ сказал, что исходит из того, что мир до ядерных ракетных ударов никогда не дойдет и у России в этом нет необходимости, Москва не бряцает ядерным оружием. При этом тогда же он не исключил внесения изменений в российскую ядерную доктрину.
Затем, в сентябре этого года, на ежегодном заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил понизить ядерный порог. Президент заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Он предложил считать агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного как их совместное нападение на Россию. Кроме того, президент предложил дополнить доктрину пунктом, позволяющим Москве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства.
Президент объяснил необходимость изменения ядерной доктрины важностью прогнозирования ситуации и адаптации этого документа стратегического планирования к нынешним реалиям.
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