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В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника - РИА Новости, 13.10.2024
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13:01 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/kaliningrad-1977823051.html
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника - РИА Новости, 13.10.2024
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника
Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:01
2024-10-13T13:01
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника

В Калининграде студент колледжа напал с молотком на однокурсника

© РИА Новости / Владимир АстапковичНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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