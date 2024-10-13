https://ria.ru/20241013/kaliningrad-1977823051.html
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника - РИА Новости, 13.10.2024
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника
Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:01
2024-10-13T13:01
2024-10-13T13:01
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html
калининград
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника
В Калининграде студент колледжа напал с молотком на однокурсника
КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.