https://ria.ru/20241013/kaliningrad-1977823051.html

В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника

В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника - РИА Новости, 13.10.2024

В Калининграде студент с молотком напал на однокурсника

Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:01

2024-10-13T13:01

2024-10-13T13:01

происшествия

калининград

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574564030_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_16f5045364353b328237f46666bab33d.jpg

КАЛИНИНГРАД, 13 окт — РИА Новости. Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента колледжа с молотком на однокурсника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Полиция в Калининграде проводит проверку по факту нападения студента с молотком на однокурсника. Подробнее об обстоятельствах нападения пока говорить не можем, идёт проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление о том, что один студент напал на другого с молотком в УМВД есть", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства отметила, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240923/balagansk-1974232172.html

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, калининград