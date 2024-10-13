Рейтинг@Mail.ru
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 13.10.2024 (обновлено: 13:23 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/izrail-1977823760.html
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи - РИА Новости, 13.10.2024
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи
Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:11
2024-10-13T13:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_15ceab5d6d061e3168864e6d88683fc9.jpg
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения сектора."Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 42 227 человек, 98464 получили ранения", - отмечается в сообщении минздрава.В министерстве уточнили, что за последние 24 часа израильские военные "совершили четыре массовых убийства семей в секторе Газа, при этом всего погибли 52 человека и 128 получили ранения".
https://ria.ru/20241012/gaza-1977759243.html
израиль
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075596_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_87e13925b3b361ff4a64446244b3853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи

Минздрав Газы: число погибших от ударов Израиля выросло до 42,2 тысячи человек

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения сектора.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 42 227 человек, 98464 получили ранения", - отмечается в сообщении минздрава.
В министерстве уточнили, что за последние 24 часа израильские военные "совершили четыре массовых убийства семей в секторе Газа, при этом всего погибли 52 человека и 128 получили ранения".
Палестинский ребенок в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В Красном Полумесяце сообщили о бедственном положении детей в Газе
12 октября, 17:43
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала