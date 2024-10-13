https://ria.ru/20241013/izrail-1977823760.html

В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи

В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи - РИА Новости, 13.10.2024

В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи

Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:23

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения сектора."Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 42 227 человек, 98464 получили ранения", - отмечается в сообщении минздрава.В министерстве уточнили, что за последние 24 часа израильские военные "совершили четыре массовых убийства семей в секторе Газа, при этом всего погибли 52 человека и 128 получили ранения".

https://ria.ru/20241012/gaza-1977759243.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина