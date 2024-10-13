https://ria.ru/20241013/izrail-1977823760.html
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи - РИА Новости, 13.10.2024
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи
Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:11
2024-10-13T13:11
2024-10-13T13:23
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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ДОХА, 13 окт - РИА Новости. Число погибших от израильских действий палестинцев в секторе Газа с октября 2023 года превысило 42,2 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения сектора."Число жертв израильской агрессии с 7 октября прошлого года возросло до 42 227 человек, 98464 получили ранения", - отмечается в сообщении минздрава.В министерстве уточнили, что за последние 24 часа израильские военные "совершили четыре массовых убийства семей в секторе Газа, при этом всего погибли 52 человека и 128 получили ранения".
https://ria.ru/20241012/gaza-1977759243.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
В Газе заявили, что число погибших при ударах Израиля превысило 42,2 тысячи
Минздрав Газы: число погибших от ударов Израиля выросло до 42,2 тысячи человек