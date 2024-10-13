https://ria.ru/20241013/iran-1977842285.html

Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов

Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов - РИА Новости, 13.10.2024

Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов

Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T16:43

2024-10-13T16:43

2024-10-13T17:08

в мире

израиль

иран

сша

аббас аракчи

мария захарова

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150834/33/1508343362_0:97:5184:3013_1920x0_80_0_0_725cc4a207fca125a750e0bfd60ab372.jpg

ТЕГЕРАН, 13 окт — РИА Новости. Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. "Несмотря на то что в последние дни мы прикладываем невероятные усилия для недопущения полномасштабной войны в нашем регионе, я заявляю со всей ответственностью, что у нас нет красных линий в вопросе защиты нашего народа и интересов", — написал он в соцсети Х.Глава внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что США поставили рекордное количество оружия Израилю, а сейчас подвергают риску жизни военных, отправляя их в эту страну, чтобы те управляли американскими ракетными системами. Заявление Аракчи прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html

https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976443552.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, сша, аббас аракчи, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024