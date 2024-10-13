Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов
Глава МИД Ирана Аракчи: у Тегерана нет красных линий в защите интересов страны
© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 окт — РИА Новости. Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
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"Несмотря на то что в последние дни мы прикладываем невероятные усилия для недопущения полномасштабной войны в нашем регионе, я заявляю со всей ответственностью, что у нас нет красных линий в вопросе защиты нашего народа и интересов", — написал он в соцсети Х.
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Заявление Аракчи прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
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По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.