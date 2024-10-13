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Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов - РИА Новости, 13.10.2024
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16:43 13.10.2024 (обновлено: 17:08 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/iran-1977842285.html
Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов
Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов - РИА Новости, 13.10.2024
Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов
Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T16:43
2024-10-13T17:08
в мире
израиль
иран
сша
аббас аракчи
мария захарова
джо байден
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 13 окт — РИА Новости. Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи. &quot;Несмотря на то что в последние дни мы прикладываем невероятные усилия для недопущения полномасштабной войны в нашем регионе, я заявляю со всей ответственностью, что у нас нет красных линий в вопросе защиты нашего народа и интересов&quot;, — написал он в соцсети Х.Глава внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что США поставили рекордное количество оружия Израилю, а сейчас подвергают риску жизни военных, отправляя их в эту страну, чтобы те управляли американскими ракетными системами. Заявление Аракчи прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241006/izrail-1976625588.html
https://ria.ru/20241011/izrail-1977596235.html
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в мире, израиль, иран, сша, аббас аракчи, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Аббас Аракчи, Мария Захарова, Джо Байден, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран заявил об отсутствии красных линий при защите национальных интересов

Глава МИД Ирана Аракчи: у Тегерана нет красных линий в защите интересов страны

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 окт — РИА Новости. Для Ирана не существует красных линий, когда дело касается защиты своего народа и интересов, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.
«

"Несмотря на то что в последние дни мы прикладываем невероятные усилия для недопущения полномасштабной войны в нашем регионе, я заявляю со всей ответственностью, что у нас нет красных линий в вопросе защиты нашего народа и интересов", — написал он в соцсети Х.

Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Глава Минобороны Израиля дал совет Ирану
6 октября, 16:02
Глава внешнеполитического ведомства Ирана также отметил, что США поставили рекордное количество оружия Израилю, а сейчас подвергают риску жизни военных, отправляя их в эту страну, чтобы те управляли американскими ракетными системами.
Заявление Аракчи прозвучало на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил Корпус стражей исламской революции (КСИР), атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Израиль не смог решить, как ответить на ракетную атаку Ирана
11 октября, 14:16
По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.
Истребитель ВВС Израиля F-35I Адир на авиабазе Неватим после выполнения задачи защиты воздушного пространства - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Минимум 20 иранских ракет ударили по израильской базе "Неватим" 1 октября
4 октября, 19:54
 
В миреИзраильИранСШААббас АракчиМария ЗахароваДжо БайденОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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