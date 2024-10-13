https://ria.ru/20241013/iran-1977836390.html

Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД

Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД - РИА Новости, 13.10.2024

Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД

Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T15:35

2024-10-13T15:35

2024-10-13T15:53

иран

в мире

ливан

израиль

аббас аракчи

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде. Его слова приводит Telegram-канал иранского правительства"Исламская Республика Иран не стремится к... росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готова к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны. Однако мы не стремится к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для (установления - ред.) справедливого мира в Газе и в Ливане", - приводит слова министра официальный Telegram-канал иранского правительства.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html

https://ria.ru/20241011/iran-1977497800.html

иран

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, в мире, ливан, израиль, аббас аракчи, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024