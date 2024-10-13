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Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД - РИА Новости, 13.10.2024
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15:35 13.10.2024 (обновлено: 15:53 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/iran-1977836390.html
Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД
Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД - РИА Новости, 13.10.2024
Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД
Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T15:35
2024-10-13T15:53
иран
в мире
ливан
израиль
аббас аракчи
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде. Его слова приводит Telegram-канал иранского правительства"Исламская Республика Иран не стремится к... росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готова к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны. Однако мы не стремится к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для (установления - ред.) справедливого мира в Газе и в Ливане", - приводит слова министра официальный Telegram-канал иранского правительства.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241012/iran-1977676700.html
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иран, в мире, ливан, израиль, аббас аракчи, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, В мире, Ливан, Израиль, Аббас Аракчи, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД

Глава МИД Ирана: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде. Его слова приводит Telegram-канал иранского правительства
"Исламская Республика Иран не стремится к... росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готова к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны. Однако мы не стремится к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для (установления - ред.) справедливого мира в Газе и в Ливане", - приводит слова министра официальный Telegram-канал иранского правительства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Запад нашел способ сблизить Россию и Иран
12 октября, 08:00
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Запуск БПЛА с корабля во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
СМИ: Иран пригрозил ударом союзникам США в случае атаки с их территории
11 октября, 01:02
 
ИранВ миреЛиванИзраильАббас АракчиХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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