Иран абсолютно готов к войне, заявил глава МИД
Глава МИД Ирана: Тегеран абсолютно готов к войне, но стремится к миру
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ТЕГЕРАН, 10 окт – РИА Новости. Иран стремится к миру, однако готов к войне и не боится ее, Тегеран будет предпринимать усилия по установлению мира в секторе Газа и в Ливане, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе совместной с иракским коллегой пресс-конференции в Багдаде. Его слова приводит Telegram-канал иранского правительства
"Исламская Республика Иран не стремится к... росту напряженности, конфликтам и войне, хотя готова к любому положению. Мы готовы к войне, готовы и к миру. Это твердая позиция Исламской Республики Иран: мы абсолютно готовы к состоянию войны, не боимся войны. Однако мы не стремится к войне, мы стремимся к миру и будем прилагать усилия для (установления - ред.) справедливого мира в Газе и в Ливане", - приводит слова министра официальный Telegram-канал иранского правительства.
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12 октября, 08:00
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.