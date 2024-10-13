https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html

Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России

Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России - РИА Новости, 13.10.2024

Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T08:16

2024-10-13T08:16

2024-10-13T08:16

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россия

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джакарта

прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 13 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в России, заявил младший брат Прабово, крупный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо. Его слова приводит индонезийский журнал Tempo."Мы будем отправлять (в Россию - ред.) по стипендии 20 000 студентов каждый год", - заявил Хашим. Предприниматель подчеркнул, что эта стипендия будет полностью предоставляться из государственных средств без иностранной помощи. Он также сказал, что избранный президент Прабово лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы отправить индонезийских студентов в РФ. "Я слышал, что президент Путин согласился предоставить специальные места для индонезийских студентов для изучения медицины, физики, ядерной инженерии и так далее", - пояснил Хашим. Младший брат избранного президента также сказал, что Прабово Субианто планирует построить атомную электростанцию в Индонезии. Отправка индонезийских студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово. Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября в Джакарте.

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https://ria.ru/20241008/indoneziya-1976872311.html

https://ria.ru/20240918/patrushev-1973481845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, индонезия, джакарта, прабово субианто, владимир путин