Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России
Глава Индонезии выделит 20 тысячам студентов стипендии для учебы в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в России, заявил младший брат Прабово, крупный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо. Его слова приводит индонезийский журнал Tempo.
"Мы будем отправлять (в Россию - ред.) по стипендии 20 000 студентов каждый год", - заявил Хашим.
Предприниматель подчеркнул, что эта стипендия будет полностью предоставляться из государственных средств без иностранной помощи.
Он также сказал, что избранный президент Прабово лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы отправить индонезийских студентов в РФ.
"Я слышал, что президент Путин согласился предоставить специальные места для индонезийских студентов для изучения медицины, физики, ядерной инженерии и так далее", - пояснил Хашим.
Младший брат избранного президента также сказал, что Прабово Субианто планирует построить атомную электростанцию в Индонезии.
Отправка индонезийских студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября в Джакарте.
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