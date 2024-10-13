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Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России - РИА Новости, 13.10.2024
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08:16 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html
Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России
Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России - РИА Новости, 13.10.2024
Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России
Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T08:16
2024-10-13T08:16
в мире
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джакарта
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 13 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в России, заявил младший брат Прабово, крупный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо. Его слова приводит индонезийский журнал Tempo."Мы будем отправлять (в Россию - ред.) по стипендии 20 000 студентов каждый год", - заявил Хашим. Предприниматель подчеркнул, что эта стипендия будет полностью предоставляться из государственных средств без иностранной помощи. Он также сказал, что избранный президент Прабово лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы отправить индонезийских студентов в РФ. "Я слышал, что президент Путин согласился предоставить специальные места для индонезийских студентов для изучения медицины, физики, ядерной инженерии и так далее", - пояснил Хашим. Младший брат избранного президента также сказал, что Прабово Субианто планирует построить атомную электростанцию в Индонезии. Отправка индонезийских студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово. Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября в Джакарте.
https://ria.ru/20240731/moskva-1963298981.html
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в мире, россия, индонезия, джакарта, прабово субианто, владимир путин
В мире, Россия, Индонезия, Джакарта, Прабово Субианто, Владимир Путин
Новый президент Индонезии отправит 20 тысяч студентов обучаться в России

Глава Индонезии выделит 20 тысячам студентов стипендии для учебы в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны, избранный президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 13 окт - РИА Новости. Избранный президент Индонезии Прабово Субианто выделит стипендии 20 тысячам студентов, чтобы они могли изучать науку, технику, инженерное дело и математику в России, заявил младший брат Прабово, крупный индонезийский бизнесмен Хашим Джохохадикусумо. Его слова приводит индонезийский журнал Tempo.
"Мы будем отправлять (в Россию - ред.) по стипендии 20 000 студентов каждый год", - заявил Хашим.
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Предприниматель подчеркнул, что эта стипендия будет полностью предоставляться из государственных средств без иностранной помощи.
Он также сказал, что избранный президент Прабово лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным о том, чтобы отправить индонезийских студентов в РФ.
"Я слышал, что президент Путин согласился предоставить специальные места для индонезийских студентов для изучения медицины, физики, ядерной инженерии и так далее", - пояснил Хашим.
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Младший брат избранного президента также сказал, что Прабово Субианто планирует построить атомную электростанцию в Индонезии.
Отправка индонезийских студентов за границу для изучения естественных наук была одним из предвыборных обещаний Прабово.
Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября в Джакарте.
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