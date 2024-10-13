https://ria.ru/20241013/himki-1977816667.html
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры - РИА Новости, 13.10.2024
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры
Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:37
2024-10-13T11:37
2024-10-13T11:37
происшествия
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Химках в ходе конфликта 21-летний молодой человек нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была госпитализирована в больницу, где и скончалась", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером, молодой человек задержан.
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры
В Химках 21-летний мужчина зарезал мать во время ссоры