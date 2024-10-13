https://ria.ru/20241013/himki-1977816667.html

В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры

В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры - РИА Новости, 13.10.2024

В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры

Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T11:37

2024-10-13T11:37

2024-10-13T11:37

происшествия

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Химках в ходе конфликта 21-летний молодой человек нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была госпитализирована в больницу, где и скончалась", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером, молодой человек задержан.

https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html

химки (городской округ в московской области)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, химки (городской округ в московской области)