Рейтинг@Mail.ru
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 13.10.2024
https://ria.ru/20241013/himki-1977816667.html
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры - РИА Новости, 13.10.2024
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры
Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T11:37
2024-10-13T11:37
происшествия
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В Химках в ходе конфликта 21-летний молодой человек нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была госпитализирована в больницу, где и скончалась", - сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером, молодой человек задержан.
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки (городской округ в московской области)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области)
В Химках мужчина зарезал мать во время ссоры

В Химках 21-летний мужчина зарезал мать во время ссоры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Молодой человек несколько раз ударил ножом свою мать во время конфликта в подмосковных Химках, женщина скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Химках в ходе конфликта 21-летний молодой человек нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина была госпитализирована в больницу, где и скончалась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел в пятницу вечером, молодой человек задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение
26 марта, 19:17
 
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала