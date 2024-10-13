https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить - РИА Новости, 13.10.2024
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить
Минцифры предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов технологическим... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T02:17
2024-10-13T02:17
2024-10-13T02:17
технологии
павел мясоедов
google
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минцифры предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов технологическим гигантом. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Однако, по словам специалиста, сама компания таких заявлений не делала и даже выпустила опровержение.К тому же, проблемы у россиян были лишь при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или первичной настройке.Однако рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов. Эксперт советует переносить данные на импортозамещенные аналоги."Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", — подытожил IT-специалист.
https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, павел мясоедов, google
Технологии, Павел Мясоедов, Google
Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить
IT-эксперт Мясоедов допустил блокировку аккаунтов Google у россиян
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Минцифры предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов технологическим гигантом. Об этом рассказал агентству "Прайм"
директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
Однако, по словам специалиста, сама компания таких заявлений не делала и даже выпустила опровержение.
К тому же, проблемы у россиян были лишь при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или первичной настройке.
Однако рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов. Эксперт советует переносить данные на импортозамещенные аналоги.
"Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", — подытожил IT-специалист.