https://ria.ru/20241013/google-1977787994.html

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить - РИА Новости, 13.10.2024

Эксперт объяснил, что будет с аккаунтами Google и можно ли их сохранить

Минцифры предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов технологическим... РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T02:17

2024-10-13T02:17

2024-10-13T02:17

технологии

павел мясоедов

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Минцифры предупредило о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google из-за риска блокировки популярных среди россиян продуктов технологическим гигантом. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Однако, по словам специалиста, сама компания таких заявлений не делала и даже выпустила опровержение.К тому же, проблемы у россиян были лишь при попытке воспользоваться вторым фактором аутентификации или первичной настройке.Однако рекомендации Минцифры о необходимости создания резервных копий аккаунтов Google не беспочвенны, уверяет Павел Мясоедов. Эксперт советует переносить данные на импортозамещенные аналоги."Что касается Google, хотя вероятность тотальной блокировки со стороны технологического гиганта в будущем и незначительна, ее нельзя исключать совсем", — подытожил IT-специалист.

https://ria.ru/20241008/kasperskiy-1976979497.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, павел мясоедов, google