https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2024
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:11
2024-10-13T13:11
2024-10-13T16:12
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum."Мне уже давно кажется странным, что Владимир Зеленский (тут я еще могу понять) и Запад говорят о том, что именно Украина будет диктовать условия мира. Вы где-нибудь видели, чтобы тот, кто проиграл, диктовал условия? Нет, диктовать будет тот, кто победил, и это, к сожалению, Россия, давайте не будем себя обманывать. Именно она и будет диктовать условия", — сказал бывший военный.По мнению Шандора, Запад уже давно обманывает себя в том, что Киев может одержать какую-либо победу в конфликте с Россией.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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в мире, украина, россия, владимир путин, чехия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Чехия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Генерал Шандор: Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира