https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html

На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2024

На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T13:11

2024-10-13T13:11

2024-10-13T16:12

в мире

украина

россия

владимир путин

чехия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977349774_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_1c8c82a4324886addba585c01d6a77c2.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum."Мне уже давно кажется странным, что Владимир Зеленский (тут я еще могу понять) и Запад говорят о том, что именно Украина будет диктовать условия мира. Вы где-нибудь видели, чтобы тот, кто проиграл, диктовал условия? Нет, диктовать будет тот, кто победил, и это, к сожалению, Россия, давайте не будем себя обманывать. Именно она и будет диктовать условия", — сказал бывший военный.По мнению Шандора, Запад уже давно обманывает себя в том, что Киев может одержать какую-либо победу в конфликте с Россией.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html

https://ria.ru/20241013/zelenskiy-1977805185.html

украина

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир путин, чехия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика