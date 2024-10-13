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На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2024
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13:11 13.10.2024 (обновлено: 16:12 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/general-1977823611.html
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 13.10.2024
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине
Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T13:11
2024-10-13T16:12
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политика
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum."Мне уже давно кажется странным, что Владимир Зеленский (тут я еще могу понять) и Запад говорят о том, что именно Украина будет диктовать условия мира. Вы где-нибудь видели, чтобы тот, кто проиграл, диктовал условия? Нет, диктовать будет тот, кто победил, и это, к сожалению, Россия, давайте не будем себя обманывать. Именно она и будет диктовать условия", — сказал бывший военный.По мнению Шандора, Запад уже давно обманывает себя в том, что Киев может одержать какую-либо победу в конфликте с Россией.Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241013/bloomberg-1977812487.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, чехия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Чехия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе сделали заявление об окончании конфликта на Украине

Генерал Шандор: Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерных войск ВС РФ
Военнослужащие инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащие инженерных войск ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Россия после победы на Украине будет диктовать условия мира, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Radio Universum.
«
"Мне уже давно кажется странным, что Владимир Зеленский (тут я еще могу понять) и Запад говорят о том, что именно Украина будет диктовать условия мира. Вы где-нибудь видели, чтобы тот, кто проиграл, диктовал условия? Нет, диктовать будет тот, кто победил, и это, к сожалению, Россия, давайте не будем себя обманывать. Именно она и будет диктовать условия", — сказал бывший военный.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Разрыв увеличивается". СМИ рассказали, что произошло с Украиной
Вчера, 10:34
По мнению Шандора, Запад уже давно обманывает себя в том, что Киев может одержать какую-либо победу в конфликте с Россией.
Президент России Владимир Путин 14 июня назвал следующие предпосылки к урегулированию украинского конфликта: полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; признание территориальных реалий, закрепленных в российской Конституции; нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины; ее демилитаризация и денацификация; обеспечение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан; отмена всех антироссийских санкций.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
"Новая карта". На Западе рассказали, чего может Зеленский ждать от России
Вчера, 09:21
 
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