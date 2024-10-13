Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 13.10.2024 (обновлено: 23:28 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/frg-1977864029.html
В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ
В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024
В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ
Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на аттракционе в городе Лер на северо-западе Германии, сообщило в воскресенье вечером издание Bild. РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T23:13
2024-10-13T23:28
германия
в мире
нижняя саксония
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/42/1552744264_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6d4b13693a6e608f9120212695cbbb06.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на аттракционе в городе Лер на северо-западе Германии, сообщило в воскресенье вечером издание Bild."В восточнофризском городе Лер в Нижней Саксонии в воскресенье внезапно загорелся аттракцион "Зомби". В результате пожара пострадали несколько человек", - пишет Bild. Уточняется, что за медицинской помощью обратились 11 человек.Как уточняет издание, загоревшийся аттракцион находился на площадке крупного фольклорного фестиваля, который ежегодно посещают до полумиллиона человек.Причины возгорания пока неизвестны, начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html
германия
нижняя саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155274/42/1552744264_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_425880c5a4dc1bd0d08207f1c732cc61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, нижняя саксония, происшествия
Германия, В мире, Нижняя Саксония, Происшествия
В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ

Bild: при пожаре на аттракционе в немецком городе Лер пострадали 11 человек

© Фото : Bundeswehr/Marko MüllerПожарные в Германии
Пожарные в Германии - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© Фото : Bundeswehr/Marko Müller
Пожарные в Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на аттракционе в городе Лер на северо-западе Германии, сообщило в воскресенье вечером издание Bild.
"В восточнофризском городе Лер в Нижней Саксонии в воскресенье внезапно загорелся аттракцион "Зомби". В результате пожара пострадали несколько человек", - пишет Bild. Уточняется, что за медицинской помощью обратились 11 человек.
Как уточняет издание, загоревшийся аттракцион находился на площадке крупного фольклорного фестиваля, который ежегодно посещают до полумиллиона человек.
Причины возгорания пока неизвестны, начато расследование инцидента.
Взрыв на АЗС в Грозном - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
На АЗС в Грозном прогремел взрыв
12 октября, 16:00
 
ГерманияВ миреНижняя СаксонияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала