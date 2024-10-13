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В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ

В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.10.2024

В ФРГ при пожаре на аттракционе пострадали 11 человек, пишут СМИ

Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на аттракционе в городе Лер на северо-западе Германии, сообщило в воскресенье вечером издание Bild. РИА Новости, 13.10.2024

2024-10-13T23:13

2024-10-13T23:13

2024-10-13T23:28

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в результате пожара на аттракционе в городе Лер на северо-западе Германии, сообщило в воскресенье вечером издание Bild."В восточнофризском городе Лер в Нижней Саксонии в воскресенье внезапно загорелся аттракцион "Зомби". В результате пожара пострадали несколько человек", - пишет Bild. Уточняется, что за медицинской помощью обратились 11 человек.Как уточняет издание, загоревшийся аттракцион находился на площадке крупного фольклорного фестиваля, который ежегодно посещают до полумиллиона человек.Причины возгорания пока неизвестны, начато расследование инцидента.

https://ria.ru/20241012/groznyy-1977745597.html

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германия, в мире, нижняя саксония, происшествия