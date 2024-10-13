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Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины - РИА Новости, 13.10.2024
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05:52 13.10.2024 (обновлено: 09:10 13.10.2024)
https://ria.ru/20241013/feygin-1977797302.html
Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины
Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины - РИА Новости, 13.10.2024
Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины
Скандально известный экс-адвокат Марк Фейгин* (признан иноагентом на территории России) получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и... РИА Новости, 13.10.2024
2024-10-13T05:52
2024-10-13T09:10
россия
украина
германия
марк фейгин
илья горячев
надежда савченко
youtube
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скандально известный экс-адвокат Марк Фейгин* (признан иноагентом на территории России) получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний,... расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины", - говорится в документе. После проведения проверки данных фактов и установки неоднократного получения денежных средств из вышеназванных стран, Минюст признал Фейгина* иноагентом в апреле 2022 года. В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который минувшим летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей. В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube. Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины. По данным Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями. Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других. В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241011/goralik-1977515412.html
https://ria.ru/20241005/shtraf-1976474041.html
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россия, украина, германия, марк фейгин, илья горячев, надежда савченко, youtube, генеральная прокуратура рф, pussy riot
Россия, Украина, Германия, Марк Фейгин, Илья Горячев, Надежда Савченко, YouTube, Генеральная прокуратура РФ, Pussy Riot
Скандально известный экс-адвокат Фейгин* получал деньги от Украины

Иноагент Фейгин получал деньги от Украины, а также от Польши, ФРГ и Ирландии

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМарк Фейгин*
Марк Фейгин* - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Марк Фейгин*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Скандально известный экс-адвокат Марк Фейгин* (признан иноагентом на территории России) получал финансирование от Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Фейгиным* денежных средств от иностранных источников с апреля 2020 года от компаний,... расположенных на территориях Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины", - говорится в документе.
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После проведения проверки данных фактов и установки неоднократного получения денежных средств из вышеназванных стран, Минюст признал Фейгина* иноагентом в апреле 2022 года.
В 2023 году бывший адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело слушалось заочно в Басманном суде Москвы, который минувшим летом приговорил Фейгина* к 11 годам лишения свободы, а также назначил штраф в размере 4,5 миллиона рублей.
В суде было установлено, что в апреле 2022 года Фейгин* в интервью корреспонденту израильского телевизионного канала Channel 9 распространил ложную информацию об использовании ВС РФ для убийства мирных жителей в городе Буча Киевской области в ходе проведения специальной военной операции. Видеозапись интервью была размещена на видеохостинге YouTube.
Кроме того, как сообщала Генпрокуратура, Фейгин* в ходе прямого эфира на канале FEYGIN NEWS в интервью ведущему украинского "24 канала" и в прямом эфире на канале "Фейгин* Live" распространил ложную информацию о совершении российскими военнослужащими убийств гражданского населения, уничтожении гражданской инфраструктуры в ходе СВО в различных городах Украины.
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По данным Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими средствами массовой информации фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов, являются провокациями.
Фейгин* получил статус адвоката в 1990-е, однако практикой начал заниматься в 2000-х. Он участвовал в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.
В 2018 году Фейгина* лишили статуса адвоката за нецензурные высказывания в соцсетях в адрес других юристов и их клиентов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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РоссияУкраинаГерманияМарк ФейгинИлья ГорячевНадежда СавченкоYouTubeГенеральная прокуратура РФPussy Riot
 
 
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